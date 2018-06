Im Kontext erklärt

Das Wörterbuch Recht, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, in 2. Auflage

Florian Wörtz

Häufig reicht ein normales Wörterbuch bei juristischen Fachtexten in Englisch nicht mehr aus. Es enthält zahlreiche Fachbegriffe nicht mehr oder übersetzt dies ungenügend. Rechtswörterbücher schaffen hier Abhilfe.

Das Rechtswörterbuch von Linhart zeichnet sich dadurch aus, dass es sich nicht nur auf Übersetzungen beschränkt, sondern auch viele Begriffe im Kontext erklärt oder Erklärungen beifügt. Dies macht gerade deshalb viel Sinn, weil viele Begriffe der einen Sprache aus einem Rechtssystem kommen, das in der anderen Sprache so gar nicht vorkommt. Eine reine Übersetzung des Begriffs würde den Nutzer daher fragend zurücklassen. So hilft beispielsweise die ausführliche Erklärung des Begriffs Verwaltungsakt für das Verständnis des englischsprachigen Gegenübers enorm weiter.

Fazit: Ein handliches Wörterbuch, das für den universitären oder beruflichen Alltag eines Juristen bestens geeignet ist.

Linhart, Karin: Wörterbuch Recht, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, 2. Auflage 2017, Verlag C.H. Beck, ISBN: 978-3-406-67465-5, 35,- €