Zynismus

Geheime Aufzeichnungen eines Volljuristen

Liebes Tagebuch,

ich mag den Zynismus nicht, den Zynismus vieler meiner Mitmenschen. Gerade intelligente und gebildete Menschen sind leider oft besonders zynisch. Sie wissen z.B. genau, dass Kaffeebecher aus Pappe oder Plastik oder – noch schlimmer – Einwegkapseln für die Nespresso-Machine ein ökologisches Desaster sind. Aber sie benutzen sie trotzdem sehenden Auges. Und nicht nur gelegentlich aus Bequemlichkeit, da könnte man ja noch drüber hinwegsehen, sondern grundsätzlich und sogar aus Prinzip. Ihre Maxime lautet in etwa: Ich tue mit vollem Bewusstsein etwas sehr Umweltfeindliches, weil ich genau weiß, dass ein anderes, umweltfreundliches Verhalten überhaupt nichts helfen würde, denn es werden ja ohnehin niemals alle so handeln. Und selbst wenn wir uns hier in Deutschland alle korrekt verhalten würden, hätte das auf die Umweltbilanz unseres Planeten praktisch null Einfluss, solange in Afrika und Lateinamerika, in Südasien und Osteuropa der Müll in die Flüsse gekippt wird und alle Schiffe ihren Müll in den Ozeanen entsorgen, auf dass wir wahrscheinlich schon jetzt nur noch verseuchte Fische essen. Jene zynischen Mitmenschen also finden es dumm und naiv, wenn jemand versucht, sich ökologisch halbwegs korrekt zu verhalten. Sie halten es im Zweifel auch für Eitelkeit, denn durch ein ökologisch korrektes Verhalten, so vermuten sie, wolle man sich gewissermaßen als etwas Besseres fühlen als die anderen und sich gegenüber ihnen hervortun.

Nun ist sicherlich zuzugeben, dass es eine sehr schlechte Eigenschaft ist, seine Mitmenschen ständig belehren zu wollen, ihnen stets mit erhobenem moralischen Zeigefinger entgegenzutreten. Würde ich so auch niemals machen. Aber es provoziert die anderen ja bereits, wenn man sich selber korrekt verhält und z.B. seinen mitgebrachten Kaffebecher auspackt. Und dass man dies nicht mehr tun sollte, um seinen Mitmenschen diesen Anblick zu ersparen, nein, das ginge nun wirklich zu weit. Hier hilft schlicht und einfach Immanuel Kant mit seinem Kategorischen Imperativ weiter. Sich einfach mal die Frage stellen, was passieren würde, wenn das, was man tut, jeder machen würde. Ob man das verantworten könnte. Man ändert dadurch vermutlich nicht viel, aber man behält (wenigstens in dieser Hinsicht) eine moralisch eine weiße Weste. Natürlich sagen die Zyniker dann gleich wieder: Ha, erwischt! Du willst mit deiner moralisch weißen Weste Eindruck machen! Nein, will ich ja gar nicht. Auch nicht in den Himmel kommen oder dergleichen. Ich will einfach nur da, wo es mich keine große Anstrengung kostet, etwas Gutes tun. Was soll daran falsch sein?

Das einzig Gute hingegen, was man über Zyniker sagen kann, ist, dass sie wenigstens nicht verlogen sind. Verlogenheit ist nämlich manchmal noch schlimmer als Zynismus. Jedenfalls gefühlt. Wenn jemand aus ökologischen Erwägungen grundsätzlich nur im Bio-Laden einkauft, alles nur vom Feinsten, und das demonstrativ zur Schau stellt und dadurch zugleich auch zeigt: Mein Portemonnaie ist dick genug dafür, ihr prolligen Aldi-Konsumenten! Und dann braust er jedes zweite Wochenende mit dem Billigflieger durch die Welt. (Schlimmer wäre nur noch, mit dem SUV zum Einkauf in den Bio-Laden zu fahren.) Dann hat er wahrscheinlich einen weitaus schlechteren ökologischen Fußabdruck als jemand, der vielleicht nur alle paar Jahre mal in den Urlaub fliegt und ansonsten mit der U-Bahn fährt, aber bei Aldi konventionelle Produkte kauft. Andererseits, warum stelle ich überhaupt solche Berechnungen an? Wahrscheinlich bin ich neidisch, weil ich mir den Bio-Laden nicht leisten kann oder will. Nein, man darf es mit solchen Überlegungen auch nicht übertreiben, das führt sonst nur zu immer neuen Aporien…

Woher ich die angeführten Beispiele habe? Es sind alles Freundinnen meiner Frau, die Zynikerin genauso wie die Bio-Laden-Kundin.

Dein Johannes