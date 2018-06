Mielke, Meinhof und andere Mythen

In ihrem neuesten Buch rechnet die Journalistin Bettina Röhl mit den Linksterroristen der RAF und den Vertretern der „68-er Bewegung“ ab

Benedikt Vallendar

München/Hamburg – „Nützliche Idioten“, das waren in Augen Bettina Röhls die Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF) für Organe der DDR-Staatssicherheit, an ihrer Spitze Stasi-Minister Erich Mielke und Oberst Walter Heinitz, seinerzeit zuständig für Ermittlungen und Observationen. Als Röhls Mutter Ulrike Meinhof im Sommer 1970 in Ostdeutschland Unterschlupf suchte, sagte Mielke zunächst „Nein“, bevor er die gesuchte Terroristin drei Tage später dann doch einreisen ließ, wohl auch, um den Klassenfeind im Westen ein wenig zu piesacken. Zwei Jahre später war der Spuk zunächst vorbei und die erste Generation der RAF hinter Schloss und Riegeln, indes die Gruppe erst 1998 ihre Selbstauflösung bekannt gab. Mehr als dreißig Morde, viele Verletzte und Schäden in Höhe mehrerer Hundert Millionen Euro gehen bis heute auf ihr Konto.

Auf mehr als 500 Seiten rechnet die studierte Historikerin Röhl mit den Taten ihrer Mutter, der RAF und der so genannten „Studentenbewegung“ ab. Ihr Credo: „Nie ging es West-Deutschland materiell besser als in den sechziger und siebziger Jahren“. Auf den Politklamauk an westdeutschen Universitäten vor und nach 1968 und die anschließende Genderdebatte hätte das Land gut und gerne verzichten können. Röhl widerspricht damit der weit verbreiteten These, die 68-er um Dutschke, Cohn-Bendit und Co hätten die Bundesrepublik „demokratischer“ gemacht. „Das Grundgesetz gab es schließlich schon vorher, und ein freies Land war die Bundesrepublik auch in den fünfziger und frühen sechziger Jahren“, so das Urteil der 1962 in Hamburg geborenen Autorin.

Röhls Fazit: Die 68-er waren nicht Motor, sondern sich selbst inszenierende Statisten einer im Wandel begriffenen Gesellschaft, denen es erfolgreich gelang, das Interesse der Medien zu erheischen und damit selbst gestrickte Mythen zu erzeugen.

Bettina Röhl „Die RAF hat euch lieb“. Die Bundesrepublik im Rausch von 68 – Eine Familie im Zentrum der Bewegung, Heyne Verlag, München 2018.