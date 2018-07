Immer dicker

Der Thomas/Putzo ZPO-Kommentar in 39. Auflage

Rüdiger Rath

Auch in diesem Jahr halten wir wieder eine druckfrische Ausgabe des Thomas / Putzo-Kommentars zur Zivilprozessordnung in der Hand. Was gleich ins Auge springt: Der Trend zu immer umfangreicheren juristischen Kommentierungen, selbst bei den sogenannten Kurzkommentaren, ist ungebrochen. 81 Seiten mehr als in der Vorausgabe sind es diesmal – und das bei unverändertem Preis. Nicht schlecht! Blickt man etwas weiter zurück, entdeckt man, dass es sogar 142 Seiten mehr geworden sind als in der vorvorigen Auflage von 2016. Und auch damals kostete dieser Kommentar nicht weniger als heute.

Inhaltlich ist hingegen im Großen und Ganzen alles beim Alten geblieben, was durchaus als Lob verstanden werden darf. Denn der Thomas/Putzo setzt Maßstäbe in punkto Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Übersichtlichkeit. Dieser Kommentar informiert stets aktuell und verlässlich über alle zivil­prozessualen Fragen. Neben der ZPO und dem EGZPO werden das FamFG (Verfahren in Familiensachen), das GVG, die Brüssel Ia-VO und IIa-VO kommentiert. Die weiteren EU-Verfahrensverordnungen einschließlich der neuen EuGüVO und die Durchführungsgesetze sind einführend erläutert.

Die Neuauflage, es ist bereits die 39., berücksichtigt den neuesten Rechtsstand, insbesondere das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, das Gesetz zu den Änderungen im Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrecht, das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz, das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, das Gesetz zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren, das Gesetz zur Einführung eines gerichtlichen Vorbehalts für freiheits­entziehende Maßnahmen bei Kindern, das Gesetz zur Änderung der Voraussetzungen von ärztlichen Zwangsmaßnahmen und als ein besonderes Highlight: das Gesetz zur Einführung des Rechts auf gleichgeschlechtliche Ehe. Fazit: Für Referendare, Richter und Rechtsanwälte bleibt der Thomas/Putzo weiterhin die erste Wahl.

Thomas/Putzo

Zivilprozessordnung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck

39. neu bearbeitete Auflage 2018

2.511 Seiten, 63 Euro

ISBN-10: 3406719287