Die Zwei fürs Zivilrecht

Der neue Prütting im Doppelpack: BGB und ZPO

Rüdiger Rath

Als Alternative zum Palandt einerseits und zum Thomas/Putzo respektive Zöller andererseits hat der Luchterhand Verlag schon vor mehr als einem Jahrzehnt „den Prütting“ ins Rennen geschickt, der im gewichtigen und doch handlichen Doppelpack sowohl das BGB als auch die ZPO (jeweils mit allen einschlägigen Nebengesetzen, versteht sich) kenntnisreich kommentiert. Maßgeblich hinter diesem Projekt steht Prof. Dr. Hans Prütting, Ordinarius an der Universität zu Köln und Direktor des dortigen Instituts für Verfahrensrecht, der jeweils ein hochkarätiges Autorenteam aus Hochschullehrern, Richtern, Rechtsanwälten und Notaren um sich geschart hat und so jährlich eine neue Auflage dieses praktischen Doppels präsentiert.

Bereits in 13. Auflage ist nun Prüttings Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch erschienen, der neben dem BGB und dem EGBGB auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Gewaltschutzgesetz (GewSchG), das Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG), das Versorgungsausgleichsgesetz (VersAusglG) sowie das

Wohnungseigentumsgesetz (WEG) behandelt. Neu in diesem Jahr sind vor allem die ausführliche Berücksichtigung des Reformgesetzes zum Bauvertragsrecht, zahlreiche neue Regelungen im Reiserecht und nicht zuletzt die Reformen zu den in §§ 675c ff. BGB geregelten Zahlungsdiensten.

Demgegenüber ist Prüttings Kommentar zur Zivilprozessordnung erst in 10. Auflage erschienen. Neben der ZPO, der EGZPO, dem GVG und dem EGGVG werden auch das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG), das Unterlassungsklagengesetz (UKlaG), das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG), die Brüssel Ia-Verordnung und die Brüssel IIa-Verordnung sowie das Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz (AVAG) mitkommentiert. Neu in der aktuellen Auflage ist insbesondere die detaillierte Kommentierung des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG), das im Februar 2016 verkündet wurde.

Beide Bände zeichnen sich durch höchste Aktualität (Gesetzes- und Bearbeitungsstand ist der 1. März 2018), eine klare Strukturierung und ihren immensen Umfang aus, wobei der BGB-Kommentar trotz seiner 3812 Seiten neun Euro weniger kostet als sein ZPO-Pendant, der es „nur“ auf 3300 Seiten bringt. Fazit: Die beiden Prüttings sind über die Jahre zu einer festen Größe unter den Gesetzeskommentaren im Zivilrecht geworden.

Prof. Dr. Dr. h.c. Hanns Prütting (Hrsg.),

Prof. Dr. Gerhard Wegen (Hrsg.),

Gerd Weinreich (Hrsg.)

BGB Kommentar

Luchterhand Verlag, 13. Auflage 2018

3812 Seiten; 130,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09555-2

Prütting (Hrsg.) / Gehrlein (Hrsg.)

ZPO Kommentar

Luchterhand Verlag, 10. Auflage 2018

3300 Seiten; 139 Euro

ISBN: 978-3-472-09556-9