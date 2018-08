Wer kann vom Traden leben?

Uwe Wagners „Berufsausbildung zum Trader“

Patrick Mensel

Es gibt viele Menschen, die mindestens einmal in ihrem Leben mit dem Gedanken gespielt haben, ihren Job zu kündigen, um an der Börse professionell als Trader zu arbeiten. Am Ende tun dies die wenigsten Personen. Uwe Wagner hat mit „Berufsausbildung zum Trader“ ein sehr interessantes Buch verfasst. Seine 25-jährige Erfahrung an der EUREX- und MEFF-Börse spricht natürlich Bände. Es ist zum Glück ein Praktiker, der mitten im Leben steht, und kein Theoretiker, der dieses Buch verfasst hat.

Das Buch gliedert sich in sechs Themenkomplexe. Der erste Komplex widmet sich grob gesagt der Psychologie. Sie sollte beim Handeln nicht unterschätzt oder gar vernachlässigt werden. Wagner räumt diesem Komplex viel Raum ein und das auch vollkommen zurecht. Nicht wenige Trader sind am Anfang schnell in Panik geraten, als sich erste größere Verluste ankündigten. Das sollte tunlichst vermieden werden. Verluste begrenzen und Gewinne maximieren, lautet das Sprichwort. Die Panik kann da nur ein sehr schlechter Ratgeber sein. Jeder Trader ist gut damit bedient, sich zunächst seine eigene Strategie zurechtzulegen und diese auch in brenzligen Situationen nicht gleich panisch über Bord zu werfen.

Der zweite Themenkomplex „Ausbruchs- und Wiedereinstiegshandel“ bildet die Ausgangsbasis im Daytrading. Interessierte sollten sich das Kapitel sehr genau durchlesen. Der dritte Komplex ist den Marktakteuren gewidmet. Wer ihre Interessen und Spuren kennt und lesen kann, der kann ihre Aktivitäten zu seinen Gunsten ummünzen. Der Contra-Handelsansatz, die Vorstellung der Handelsprodukte (Optionen, Futures) und die Marktanalyse schließen das Buch.

Der lebendige Sprachstil lässt die Lektüre niemals langweilig werden. Wagner versteht es, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären und zunächst einmal auf das Wichtigste zu komprimieren. Auch komplette Anfänger können das Buch lesen. Zwar wird es an der ein oder anderen Stelle etwas Disziplin und Durchhaltevermögen erfordern, aber erste Erfolgsmomente und Aha-Erlebnisse werden sich schnell einstellen. Jedem, der sich ernsthaft mit dem Thema Trading auseinandersetzt, sei dieses Werk wärmstens empfohlen. Natürlich kann es keine Erfahrung ersetzen, die man nur langfristig selbst an der Börse erwerben kann, aber das Buch bietet einen guten Einstieg und Leitfaden für das Daytrading.

Uwe Wagner

Die Berufsausbildung zum Trader: Die perfekte Vorbereitung für das Handeln an der EUREX

FinanzBuch Verlag, 2. Auflage, 2015

ISBN-10: 3898799298

ISBN-13: 978-3898799294