Guter Rat macht sich bezahlt

Der Nomos Kommentar Erbrecht in 5. Auflage

Rüdiger Rath

Rein wirtschaftlich betrachtet ist die Beratung im Erbrecht ein Wachstumsmarkt, wie er im Buche steht. Die (westdeutsche) Nachkriegsgeneration konnte in einem Umfang Vermögen aufbauen, der historisch ohne Beispiel ist. Nutznießer sind zum einen die Erben, zum anderen aber auch die erbrechtlich ausgerichteten Rechtsanwälte, denen zusätzlich noch der Umstand in die Karten spielt, dass in Geldfragen nicht nur so manche Freundschaft aufhört, sondern sich auch Familien und Verwandte sehr leicht in die Haare kriegen. Doch gerade weil es im Erbrecht nur allzu oft um immense Summen geht und die Materie alles andere als übersichtlich erscheint, ist das Haftungsrisiko für Anwälte erheblich.

Auch für sie – und ganz besonders gilt dies für Berufseinsteiger – ist guter Rat nicht gerade günstig, denn der Nomos-Kommentar zum Erbrecht von Kroiß, Ann und Mayer kostet stolze 198,00 EUR (DAV-Mitglieder kommen bereits für 168,00 EUR Zuge). Doch dürfte sich der recht hohe Anschaffungspreis in diesem Falle schon rasch amortisieren, denn eine solche Fülle praktischer Tipps wie dieser fast 2300 Seiten starke Band bietet – neben der zuverlässigen fachlichen Kommentierung der Gesetzesnormen – wohl kaum ein anderes Werk. Ob es um die Gestaltung von Testamenten, Erbverträgen und Vermächtnissen geht, um komplexe Pflichtteilsfragen oder Auslandsbezüge, um steuerliche Auswirkungen oder Kostenaspekte und nicht zuletzt um die gerichtliche Auseinandersetzung: Stets werden in diesem Kommentar alle Sachfragen kompetent und gleichzeitig benutzerfreundlich auf bereitet. Besonders hervorzuheben ist der durchgängig hohe Praxisbezug.

In der jüngst erschienenen 5. Auflage sind alle Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung eingearbeitet. Berücksichtigung fanden insbesondere die Europäische Erbrechtsverordnung (EuErbVO), das Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz (IntErbRVG), die Bestimmungen aus dem FamFG zum Erbschein, die Regelungen zum digitalen Nachlass, das Gesetz zur Änderung der materiellen Zulässigkeitsvoraussetzungen von ärztlichen Zwangsmaßnahmen und zur Stärkung des Selbstbestimmungsrechts von Betreuten sowie das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen. Fazit: Der Nomos Kommentar Erbrecht ist auch in seiner 5. Auflage die bewährte Hilfe für den Praktiker geblieben.

Kroiß, Ann, Mayer

Nomos Kommentar BGB. Erbrecht (§§ 1922-2385)

5. Auflage 2018

2294 Seiten; 198,00 EUR / 168,00 EUR (Sonderpreis für DAV-Mitglieder)

ISBN: 978-3-8487-4161-8