Frauen, bewerbt euch!

PANDA Law | 20.10.2018, Frankfurt

PANDA Law ist ein Contest & Netzwerk-Event für Juristinnen mit maximal 5 Jahren Berufserfahrung. 45 Frauen mit juristischem Hintergrund werden dabei sein.

PANDA richtet sich an Frauen, die Herausforderungen lieben, in ihnen wachsen und sich dabei gegenseitig unterstützen wollen. Das Programm bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Soft-Skills und Führungsqualitäten in verschiedenen Team-Situationen zu erproben. Der persönliche Mehrwert ist vielfältig: Networking, Erfahrungsaustausch, Peer-Feedback sowie Zugang zum PANDA-Netzwerk. Außerdem die Chance auf eine Prämierung, Kontakte zu Unternehmen und Jobs.

Was erwartet die Teilnehmerinnen?

Ein Wettbewerb unter Gleichgesinnten – konstruktiv, anspruchsvoll, mit viel Humor und neuen Impulsen für den Joballtag. In Teams arbeiten die Teilnehmerinnen an herausfordernden und originellen Aufgaben und wählen im Tagesverlauf eine Gewinnerin aus ihrer Mitte. Austausch, Networking und gegenseitiges Feedback sind dabei die Hauptsache.

Wann und wo?

Samstag, 30.10.2018, 9.00 – 19 Uhr + MeetUp

QX-Manor, Lerchesbergring 96, 60598 Frankfurt am Main

Wer kann sich bewerben?

Juristinnen mit mindestens erstem Staatsexamen, Master- und Doktorandinnen sowie Referendarinnen, Berufseinsteigerinnen und Professionals mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung.

Informationen

Alle Infos sowie ein Video des Vorjahres-Events: http://www.we-are-panda.com/en/portfolio/panda-law/

Direkt zur Bewerbung: http://www.we-are-panda.com/en/bewerbung-panda-university-law/

Bewerbungsschluss: 23.09.2018

Link zum Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/995530510625466/

Direkt zum Video von PANDA Law 2017: https://www.youtube.com/watch?v=sUhf0pmibk4