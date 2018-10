Alles in einem Band

Der Gesamtkommentar Sozialrechtsberatung in 2. Auflage

Rüdiger Rath

Jeder, der schon einmal mit dem Sozialrecht zu tun hatte, weiß um die ausgesprochene Unübersichtlichkeit dieses Rechtsgebietes mit seinen über unzählige Gesetze verstreuten Anspruchsgrundlagen. Häufig greifen Sozialleistungsansprüche ineinander, verschiedene Normen konkurrieren. Selbst erfahrenen Fachanwältinnen und Fachanwälten für Sozialrecht fällt der schnelle Zugang oft schwer. Insofern war die 2015 bei Nomos erschienene Erstauflage eines „Gesamtrechtskommentars Sozialrechtsberatung“ schon vom Ansatz her ein großer Wurf: eine vernetzte Kommentierung aller wichtigen Anspruchsnormen für Betroffenenleistungen in nur einem einzigem Band. Natürlich brauchte es bei diesem Unterfangen auch den berühmten Mut zur Lücke. Doch hier hat er sich ausgezahlt: Wohl nahezu alle wirklich relevanten Normen in der Sozialberatung werden behandelt und argumentativ vertieft dargestellt. Und was aus praktischer Sicht, und gerade auch für Berufsanfänger, besonders wichtig ist: Aus der Perspektive der Leistungsberechtigten werden Prüfreihenfolgen für die Beratungssituation entwickelt und mit den folgenden vertiefenden Normkommentierungen sowie präzisen Hinweisen zur Leistungsdurchsetzung aus den wichtigsten Beratungsbereichen verknüpft. So wurde dieses praxisnahe und alltagstaugliche Werk zur großen Hilfe für all jene, die mit dem Sozialrecht zu tun haben, sei es in der Sozialrechtsberatung, den beruflichen Anwendungsfeldern der Sozialen Arbeit oder in der Sozialverwaltung.

Nun halten wir also – drei Jahre nach der Erstauflage – die nagelneue Auflage Nr. 2 in den Händen. Es ist viel passiert seitdem, das Sozialrecht erlebte eine regelrechte Reformflut. Doch deckt die aktuelle Auflage alle großen Reformen der letzten drei Jahre ab: die zur Studium- und Familienförderung (Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts, Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags), jene in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenversicherungsschutz- und Weiterbildungsstärkungsgesetz), die zur Existenzsicherung (9. SGB II-Änderungsgesetz – Rechtsvereinfachung, Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz), auch jene zur Krankenversicherung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz, GKV Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz) sowie jene zur Rentenversicherung (Flexirentengesetz, EM-Leistungsverbesserungsgesetz, Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz) und zum Behindertenrecht (Bundesteilhabegesetz) sowie zur Pflegeversicherung (Pflegestärkungsgesetze II und III). Sogar werden erstmalig auch die entscheidenden Paragrafen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Kinder- und Jugendhilferecht kommentiert. Darüber hinaus sind auch alle wesentlichen verfahrensrechtlichen Fragen mitbehandelt, sei es gegenüber der Verwaltung oder vor Gericht. Alle wichtigen Paragrafen, die zum Verständnis der kommentierten Norm notwendig sind, werden abgedruckt. Das berufserfahrene Herausgeber- und Autorenteam aus Richterschaft und Sozialberatung sorgt für eine jederzeit kompetente Kommentierung.

Ehrmann, Karmanski, Kühn-Zuber (Hrsg.)

Gesamtkommentar Sozialrechtsberatung

2. Auflage Nomos Verlag 2018

2304 Seiten; 98 EUR

ISBN-Nr.: 978-3-8487-3373-6