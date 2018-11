Zwillingswerk

Kopp/Ramsauer in 19. Auflage

Rüdiger Rath

Jüngst hatten wir schon vom Erscheinen der neuen Auflage des Kopp/Schenke-Kommentars zur Verwaltungsgerichtsordnung berichtet. Da kann natürlich auch die Neuauflage des dazugehörigen Zwillingswerkes – oder sollten wir sagen: Parallelwerkes? – nicht lange auf sich warten lassen. Und hier ist sie: Der Kopp/Ramsauer-Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz in 19. Auflage, so zuverlässig, prägnant und verständlich wie eh und je – und natürlich bestens abgestimmt mit dem Kopp/Schenke. Auch diesmal werden im Anschluss an die Erläuterungen der einzelnen Vorschriften jeweils in einem eigenen Abschnitt Besonderheiten des Landesrechts behandelt. Überflüssig zu erwähnen, dass auch den Entwicklungen des europäischen Verwaltungsverfahrensrechts Rechnung getragen wird. In erster Linie richtet sich das Werk an Rechtsanwälte, Syndikusanwälte, Verbandsjuristen, Richter, Referenten in Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Referendare, Studierende und Professoren.

Die aktuelle Auflage berücksichtigt u.a. Art. 5 des Gesetzes zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungsrecht des Bundes v. 29.3.2017, mit dem Art. 74 VwVfG geändert wurde, und Art. 11 Abs. 2 des eIDAS-Durchführungsgesetzes vom 18.7.2017, das § 3a VwVfG geändert hat. Die aktuelle Rechtsprechung und Literatur wird sorgfältig und zuverlässig eingearbeitet. Berücksichtigt sind z.B. neue Entscheidungen zur Rücknahme und zum Widerruf von Verwaltungsakten, zu Nebenbestimmungen und zum Planfeststellungsrecht sowie neue Entwicklungen im Umweltrecht.

Kopp/Ramsauer

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Kommentar

19. Auflage 2018

Verlag C.H. Beck München

Seiten; 65 Euro

ISBN: 978-3-406-72536-4