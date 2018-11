So wirst du reich!

Knallharte Tipps von Donald Trump und Robert Kiyosaki

Florian Wörtz

Dieses eigentlich schon im Jahr 2007 in der Originalausgabe erschienene Werk könnte auch einfach den Titel „Ich“ haben. Den beiden Autoren, oder besser gesagt den beiden auch namentlich genannten „Ghostwritern“, geht es weniger um den, wie es im Buchtitel suggeriert wird, finanziellen Erfolg der Leser, sondern um eine immer wiederkehrende Selbstbeweihräucherung, wie man es von Donald Trump als dem weitaus bekannteren Co-Autor auch schon hinlänglich gewöhnt ist. Dem Buch liegt der Gedankenansatz zu Grunde, dass die Mittelschicht ausstirbt und die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Dies mag in der Tat auch je nach Land, in dem man sich befindet, statistisch betrachtet eine zutreffende Beschreibung sein. Ob man hierfür nun aber eine Art individuellen, pauschalen Betrachtungsansatz wählen sollte oder ob nicht eher gesamtwirtschaftliche Faktoren relevant sind, abhängig nach Branchen, denen sich der einzelne Leser nicht entziehen kann, das mag bei solchen Finanztipps schon zweifelhaft sein. Einer gewissen Ironie entbehren auch nicht die Kapitel „Wie hat die Militärausbildung Ihr Leben geprägt?“ oder „Was war Ihre entscheidende Lektion aus dem Sport?“, da sich Trump schließlich dem Militärdienst entzogen hat und auch nicht gerade als Sportler bekannt geworden ist.

Wem der bombastische, großspurige Stil Trumps gefällt und wer seiner vereinfachten Sichtweise etwas abgewinnen kann, der wird auch sicherlich seine Freude an diesem Werk haben. Ansonsten sollte man sich lieber überlegen, was man mit 19,99 € anderweitig Sinnvolles tun könnte.

Kiyosaki, Robert / Trump, Donald: Warum wir wollen, dass du reich wirst; zwei Männer – eine Botschaft, 220 Seiten, 19,99 €, Finanzbuchverlag, 2018, ISBN: 978-3-95972-074-8