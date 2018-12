Ratgeber für Kleingärtner

„Trick 17 – Garten & Balkon“ von Antje Krause

Florian Wörtz

Aus der Reihe Trick 17 ist auch dieser Ratgeber für Garten & Balkon erschienen. Insgesamt 222 Tipps werden auf eine einfache Weise mit Fotos und kurzen Texten rundum verständlich dargestellt. Die Tipps sind ihrerseits thematisch untergliedert in Kapitel wie „Start in die Gartensaison“ oder „Zimmer- & Büropflanzen“, sodass die Auffindbarkeit oder auch das gezielte Nachschlagen erleichtert werden. Die Tipps sind insgesamt recht einfallsreich. Wer sich mit diesen etwas beschäftigt, wird seine eigenen Fortschritte vermutlich schnell an dem Pflanzenwuchs merken.

Fazit: Ein etwas frecher und unkonventioneller Ratgeber für die Kleingärtnerei zu einem günstigen Preis.

Krause, Antje: Trick 17 – Garten & Balkon, 222 geniale Lifehacks für drinnen und draußen, 7. Auflage 2016, 320 Seiten, 17,- €, ISBN: 978-3-7724-7623-5, Frech-Verlag