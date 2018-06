Der Praktische fürs Verwaltungsrecht

Der Obermayer/Funke-Kaiser VwVfG-Kommentar in 5. Auflage

Rüdiger Rath

Unter den Kommentaren zum Verwaltungsverfahrensgesetz positioniert sich der Obermayer/Funke-Kaiser, dessen 5. Auflage hier anzuzeigen ist, irgendwo zwischen den berühmteren Traditionskommentaren Kopp/Schenke und Stelkens/Bonk/Sachs. Vom Umfang her liegt er mit 1940 Seiten dicht am Kopp/Schenke, doch kostet er mit stolzen 119 Euro fast das Doppelte; vom Preis her ist er somit deutlich näher am Stelkens/Bonk/Sachs, der aber wiederum auch 700 Seiten mehr Umfang aufweisen kann. Auf den ersten Blick ist also das Alleinstellungsmerkmal dieses Kommentars sein relativ ungünstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch auf ein studentisches Publikum oder auf die Schar der ähnlich klammen Rechtsreferendare zielt er auch nicht unbedingt ab. Zielgruppe sind vielmehr die Praktiker des Verwaltungsrechts, ob sie nun in Anwaltskanzleien, Gerichtsstuben oder Behörden sitzen. Und denen leistet er gute Dienste, denn „der Obermayer“ setzt im Vergleich zur erwähnten Konkurrenz auch immer gerne eigene Akzente.

Er ist übersichtlich, verständlich und leicht zu handhaben, begrifflich stets präzise und systematisch geschlossen. In der Regel konzentriert er sich auf die verfahrensrechtlichen Vorschriften. Das materielle Recht wird nur dort kommentiert, wo es unerlässlich ist. Durch vertiefende Hinweise wird – unter Heranziehung der zitierten Rechtsprechung und Literatur – auch die Bearbeitung komplexer Rechtsfragen ermöglicht. Die Autoren kommen aus der Richterschaft, Wissenschaft und Anwaltschaft sowie Verwaltung. Nunmehr zum zweiten Male seit der Vorauflage 2013 gibt Michael Funke-Kaiser, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg, den „Obermayer“ heraus.

Die Neuauflage berücksichtigt vor allem die durch das „Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren“ vom 31.5.2013 (BGBl. I, S. 1388) vorgenommenen Änderungen und gibt den zum 1.1.2017 geltenden Rechtszustand wieder. Die Rechtsprechung wird durchgehend berücksichtigt, soweit sie bis 28.2.2017 veröffentlicht wurde, vereinzelt auch noch, soweit später bekannt geworden.

Klaus Obermayer (Hg.) / Michael Funke-Kaiser (Hg.)

Verwaltungsverfahrensgesetz (Kommentar)

Luchterhand Verlag, 5. Auflage 2018

Ca. 1940 Seiten, gebunden

119,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09526-2