Was du ererbt von deinen Vätern…

Das NomosHandbuch Erbrecht in 8. Auflage

Eugenie Koslowski

Das Erbrecht gehört zu den Rechtsgebieten mit eher bescheidener Relevanz in der Juristenausbildung, aber umso größerer in der Rechtspraxis. Klar, wenn es einen „Wachstumsmarkt“ In der Rechtsberatung gibt, dann ganz besonders hier, wo doch heute kaum noch ein Vermögen durch Erwerbsarbeit generiert wird, aber umso mehr durch Erbschaften. Und dabei kommt es ganz entscheidend auf die rechtzeitige strategische Planung und Vorbereitung des Erbfalls an – nicht selten unter Hinzuziehung einschlägiger Rechtsberatung, wobei letztere natürlich erst recht ins Spiel kommt, wenn sich nach dem Erbfall dann trotz allem noch „böses Blut“ und Auseinandersetzungen ergeben. Kurz gesagt, jede praktizierende Juristin und jeder praktizierende Jurist ist gut beraten, sich – sei es hauptsächlich oder zumindest ergänzend – um den Ausbau der eigenen Expertise im Erbrecht zu bemühen. Ein erster Schritt in diese Richtung kann die Anschaffung eines einschlägigen Handbuchs sein, wie es der Frieser / Herzog / Potthast / Stückemann ist oder mit anderen Worten: das NomosHandbuch Erbrecht.

Schon in der 8. Auflage ist dieses Werk vor kurzem erschienen und behandelt das gesamte Spektrum des Erbrechts in 19 ausführlichen Kapiteln – von der Nachlassplanung über die Abwicklung bis zum streitigen Erbprozess. Alle praxisrelevanten Themen werden beleuchtet: Gestaltung letztwilliger Verfügungen, lebzeitige Übertragungen, Pflichtteilsrecht, internationale Bezüge, Testamentsvollstreckung, Erbscheinsverfahren, Erbengemeinschaft und Unternehmensnachfolge. Das Werk ist klar strukturiert, mit Mustern, Checklisten und Praxishinweisen ganz auf die Bedürfnisse der anwaltlichen und notariellen Beratung zugeschnitten.

Die Neuauflage berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung sowie alle relevanten Gesetzesänderungen, etwa zum Vormundschafts- und Betreuungsrecht, zum Stiftungsrecht oder zum Personengesellschaftsrecht sowie die Neuregelungen in den Kostengesetzen durch das KostBRÄG 2025. Die vier Herausgebenden (eine Herausgeberin und drei Herausgeber) haben eine große Zahl von Expertinnen und Experten um sich geschart, die auf bewährte Weise für Übersichtlichkeit, Aktualität und unmittelbaren Praxisnutzen sorgen.

Frieser / Herzog / Potthast / Stückemann

NomosHandbuch Erbrecht: Nachlassplanung, Abwicklung, Erbprozess

Nomos Verlag, 8. Auflage 2026

1.936 Seiten; 149,00 Euro

ISBN: 978-3-7560-2015-7