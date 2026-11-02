Grass und die Anderen

Peter-André Alt schreibt über „Die Kanzler und die Intellektuellen“

Matthias Wiemers

Wie sollte es anders sein: Auf dem Cover sehen wir Willy und „Ginterchen“, wie Günter Grass wohl gelegentlich im masurischen Dialekt genannt wurde – der eine mit einem Whiskey-Glas, der andere mit Zigarette, einander gegenüberstehend.

Das Bild musste sein, denn letztlich spielt Grass in dem Band insgesamt die größte Rolle – was aber zu erwarten war. Der Band trägt den Untertitel „Geschichte einer unbequemen Beziehung“, auch dieser dürfte am ehesten auf Günter Grass zutreffen – in seinem Verhältnis zu Willy Brandt und anderen Sozialdemokraten.

Alt behandelt in neun Kapiteln alle Bundeskanzler von Adenauer bis Merkel, und dass er etwa für Olaf Scholz schon 60 Seiten benötigt, für Merkel aber auch nur 70 Seiten sowie für Adenauer nur knapp 90 Seiten, ist kein Hinweis auf besondere Interessen, sondern vermutlich Zufall.

Wichtig ist, dass hier nicht nur eine Geschichte der Intellektuellenbeziehungen der jeweiligen Kanzler vorgelegt wurde, sondern praktisch eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Intellektuellen auf den jeweiligen Regierungschef. Und dies ist eine großartige Leistung eines Literaturwissenschaftlers, den man doch eher als Experten für die von den Schriftstellern produzierten Texte wähnt. So lesen wir im Kapitel über Adenauer nicht nur einiges über die Gruppe 47, sondern etwa auch viel über Adenauers persönliches Arbeitsumfeld und dessen Zentrum Hans Globke (S. 30 ff.). Schön die Spiegelung Adenauers mit seinen Gegenbildern, den Intellektuellen Theodor Heuss und Carlo Schmid (S. 36 ff.) (Titel des Kapitels: „Republikanische Autokratie“).

Bei Ludwig Erhard denken wir schnell an die „Pinscher-Tirade“, mit der er die Intellektuellen beschimpfe, die ihm kritisch gegenüberstanden (vgl. S. 146 f.). Aber Erhard hatte auch Kontakte zu Intellektuellen, nicht nur zum Architekten Sep Ruf, der sowohl das Privathaus am Tegernsee wie den berühmten Kanzlerbungalow im Park des Palais Schaumburg in Bonn errichtete („Spätberufener ohne Fortüne“).

Anders schon war es bei Kurt Georg Kiesinger, dem der Ruf eines humanistisch Gebildeten anhing und der ein Rhetoriker war. Er sah sich vor allem mit den (intellektuellen) Kritikern der Notstandsgesetze und mit Vorwürfen wegen seiner Tätigkeit im Dritten Reich konfrontiert („Staatskünstler mit Vergangenheit“).

Willy Brandt nun wird von Anfang an von Künstlern und Intellektuellen umworben. („Charisma und Melancholie“). Bei Helmut Schmidt („Management durch Prinzipien“) werden manche, die sich nicht an seine Klavierkonzerte erinnern, finden, dass er in durchaus vergleichbarer Intensität wie Brandt mit intellektuellen umging.

Bei Helmut Kohl fällt einem vielleicht noch eine gewisse Staatssymbolik ein, die sich mit dem Besuch von Kohl und Francois Mitterand bei Ernst Jünger zu dessen 90 Geburtstag verbindet. Bei Gerhard Schröder („Entscheidungslust“) denken wir noch an Rilkes Panther-Gedicht, das der Kanzler im Fernsehen frei aufsagen konnte, und bei Angela Merkel? Hier wird vor allem die Debatte um die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin, wie sie von Intellektuellen geführt wurde, referiert (S. 551 ff.). Olaf Scholz („Vorsicht als Mission“) wird vor allem als fleißiger Leser präsentiert, vor allen von Sachbüchern. Dies kann der Rezensent insoweit nachvollziehen, als Scholz den Bundestagswahlkampf 2021 mit zwei Mitteln gewann: Mit dem aus dem Werk des Philosophen Michael Sandel geschöpften Begriff des Respekts – und mit einer (gesetzeswidrig) versprochenen Erhöhung des Mindestlohns. Zum Mindestlohn äußert sich Alt (natürlich) nicht, weiß aber die Rezeption der Ideen Sandels zu würdigen (S. 592 ff.).

Das war nur ein kurzer Ausschnitt aus den Themen eines überaus lesenswerten Buchs, das zu einem sensationellen Preis zu erwerben ist. Ein ideales Weihnachtsgeschenk für politisch Interessierte.

Peter-André Alt

Die Kanzler und die Intellektuellen

Verlag C.H: Beck, 2026

811 Seiten; 48,00 Euro

ISBN: 978-3-406-83720-3