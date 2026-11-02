Bewährtes Standardwerk hat Jubiläum

„Straßenreinigung und Winterdienst in der kommunalen Praxis“ von Manfred Wichmann in 10. Auflage

Eugenie Koslowski

Für Juristen und mitunter auch Nichtjuristen, die in Bau- und Ordnungsämtern, kommunalen Bauhöfen, Straßenmeistereien, Kämmereien oder Verwaltungs- und ordentlichen Gerichten mit Fragen der Straßenreinigung und des Winterdienstes befasst sind, bis hin zu Privatpersonen, die kraft kommunaler Satzungen zu solchen Aufgaben herangezogen werden (können) erweist sich „der Wichmann“, dessen 10. Auflage jüngst im Berliner Erich Schmidt Verlag erschienen ist, oftmals als Rettungsanker. Nicht umsonst gilt dieses erstmals bereits 1995 erschienene Handbuch als Standardwerk par excellence in seiner Thematik. Autor Dr. Manfred Wichmann, seines Zeichens Rechtsanwalt und Hauptreferent beim Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen a. D., betont in seinem Vorwort vor allem den „ständigen Dialog mit der Praxis“, der diesem Buch über viele Jahre und Auflagen erst seine heutige Gesatalt verliehen habe.

Das stolze 954 umfassende Werk gliedert sich in fünf Kapitel: Mehr als 200 Seiten widmen sich zunächst der „Rechtslage von Straßen, Wegen und Plätzen“. Fast ebenso ausführlich behandeln die beiden folgenden Kapitel die „Übertragung der Reinigungspflichten auf die Anlieger“ und die „Organisation und Haftung“. Etwas knapper fällt das vierte Kapitel über „Reinigung aus rechtlicher und ökologischer Sicht“ aus, woran sich das fünfte und letzte Kapitel über die besonders bedeutsame Frage „Reinigung und Gebühren“ anschließt.

Die Neuauflage bringt alle Inhalte wieder auf den neuesten Stand, unter Berücksichtigung aktueller Grundsatzentscheidungen der Obergerichte und des Bundesgerichtshofes. Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen werden mit vielen Fallbeispielen unter der Heranziehung der einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften erläutert. Typische Probleme und Fallgestaltungen werden umfassend, leicht verständlich und mit aktuellen Lösungsbeispielen adressiert. Im Anhang finden sich praktische Vertrags- und Satzungsmuster, die verantwortlichen Mitarbeitern der kommunalen Bauämter und Straßenmeistereien, aber auch Privatpersonen, die zu den Aufgaben der Straßenreinigung und des Winterdienstes regelmäßig herangezogen werden (können), wertvolle Hinweise liefern.

Manfred Wichmann

Straßenreinigung und Winterdienst in der kommunalen Praxis

Erich Schmidt Verlag, 10. Auflage 2026

954 Seiten; 122,00 Euro

ISBN: 978-3-503-24409-6