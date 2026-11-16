Fliegen als Metapher

Recht cineastisch, Teil 55: Der mexikanische Film „Moscas“ (Flies) von Fernando Eimbcke

Juyeon Han

Noch bevor der Bildschirm aufleuchtet, kratzt das Summen von Fliegen am Nervenkostüm – so beginnt der Film. Das summende Geräusch weckt eine ältere Frau, die die Fliege verscheucht. Gleich zu Beginn fängt die Kamera den langwierigen Prozess des Fliegenfangens in einer Plansequenz ein. Der Titel lautet: „Moscas“ (Flies). Welche Geschichten mögen sich wohl rund um Fliegen entfalten?

Auf der vergangenen 76. Berlinale rief der mexikanische Film „Flies“ unter der Regie von Fernando Eimbcke jene alltägliche Auseinandersetzung mit Fliegen ins Gedächtnis, die jeder von uns kennt. Eimbckes Fähigkeit, die Kamera von einer Figur zur anderen gleiten zu lassen und das Zeitmaß zu variieren, mit dem sie auf Ereignissen und Personen verweilt, ist schlicht bemerkenswert.

Im ersten Teil widmet die Kamera der Alltagsroutine einer alleinlebenden Sechzigjährigen viel Zeit. Olga spielt Sudoku, schaut Fernsehen und geht zum Mittagessen in ein Restaurant vor ihrem Haus. Wegen ihres altersbedingt deformierten Zehs, der ihr Schmerzen bereitet, steht ihr bald eine Operation bevor. Vermutlich durch diese unerwarteten Ausgaben getrieben, sucht Olga nach einem kurzzeitigen Untermieter für ihr freies Zimmer und hängt schließlich ein großes Plakat an ihren Balkon. Da sich direkt vor ihrem Haus ein großes Krankenhaus befindet, suchen Angehörige von Patienten aus der Umgebung hier oft nur für kurze Zeit eine Bleibe.

Die Kamera lenkt den Blick auf einen Vater und seinen Sohn, die durch die Straßen irren. Dem Publikum dämmert es schnell: Dieser kleine Junge ist der Protagonist! Die Mutter des Jungen liegt im Krankenhaus, und der Vater, dessen Herz voller Sorge ist, zeigt sich nach außen gefasst, um den Sohn auf dessen Augenhöhe zu trösten. Vater und Sohn werden kurzzeitig Olgas Untermieter. Der kleine Chris vermisst seine Mutter schmerzlich; er blickt oft wehmütig aus dem Fenster auf das Zimmer, in dem sie liegt, bewahrt sich jedoch seine kindliche Unbeschwertheit bei, während er dem Moment des Wiedersehens entgegenfiebert. Wenn er allein auf den Vater wartet und Langeweile aufkommt, vertreibt er sich die Zeit an einem Arcade-Spielautomaten im Stil der 80er Jahre, der zwischen dem Wohnhaus und dem Klinikgelände steht. Chris wirft Münzen ein, dreht den Joystick und hämmert auf die Knöpfe, um immer neue Rekorde aufzustellen. Für Chris sind die fliegenförmigen Außerirdischen im Spiel die bösartigen Zellen, die in den Körper seiner Mutter eindringen. In der Vorstellung, dass das Leben seiner Mutter von diesem Spiel abhängt, konzentriert er sich voll und ganz, lenkt den Joystick und betätigt die Tasten.

Zwar ist die Sehnsucht nach der Mutter im Krankenhaus übermächtig, doch Kindern ist der Zutritt zur Intensivstation verwehrt. Während der Vater abwesend ist, versucht Chris mit kindlichem Charme, die Herzen der Erwachsenen zu erweichen, um sich in die Klinik zu schleusen. Schließlich zeigt selbst die unnahbar wirkende Olga ein weiches Herz. Der Film fängt Momente des Humors und den Schelmismus des Jungen in komischen Situationen ein. Die Erwachsenen lassen sich von Chris‘ Einfallsreichtum im Kampf um das Wiedersehen mit der Mutter rühren und werden zu seinen Helfern.

Man erkennt bald, dass der Filmtitel „Flies“ als Metapher für jene alienartigen Schwierigkeiten und Qualen steht, die in unser Leben einbrechen. Genial ist dabei der Einsatz des Videospiels aus den 80er Jahren als Generationen verbindendes Medium des Mitgefühls und der Verständigung. Der Film hält konsequent an der Ästhetik des Schwarz-Weiß-Bildes fest. In der Pressekonferenz erklärte der Regisseur, dass der Humor in diesem schwarz-weißen Gewand ein dramaturgisches Mittel sei, um das schwere Thema des Todes zugänglich zu machen. Die eingangs gewählte lange Einstellung zur Empathiebildung verbindet sich im späteren Verlauf mit einer rasanten Erzählweise, was dem Werk zusätzliche Tiefe verleiht.

Im Wettbewerb des diesjährigen Festivals zählte der Film zu den fünf herausragenden Werken, ging bei der Preisvergabe jedoch unglücklicherweise leer aus. Umso erfreulicher ist es, dass er kürzlich regulär in den Kinos angelaufen ist und seine Kinotour fortsetzt. Ungeachtet von Festivalpreisen bleibt zu hoffen, dass diese warme und tiefgründige Resonanz über die Leinwand den Weg zu noch viel mehr Zuschauern findet.

Moscas – Fliegen und andere Gäste (Flies)

Mexiko 2006

99 Minuten; FSK 6

Regie: Fernando Eimbcke

Drehbuch: Fernando Eimbcke / Vanesa Garnica

Regie: Fernando Eimbcke

Drehbuch: Fernando Eimbcke / Vanesa Garnica

Darsteller: Teresita Sánchez (Olga), Bastián Escobar (Cristian), Hugo Ramírez (Tulio) u.v.a.