Qualität ist das beste Rezept

Der Oetker-Kommentar zum HGB in 9. Auflage

Cornelia Knappe

Nein, es ist nicht so, wie jetzt viele vielleicht denken. Wirklich nicht. Der mittlerweile in 9. Auflage erschienene Oetker-HGB-Kommentar hat tatsächlich nichts mit der Puddingpulverfabrikanten-Dynastie aus Bielefeld zu tun, die auf den Apotheker Dr. August Oetker zurückgeht, der dort 1893 das Backpulver „Backin“ und später das berühmte Puddingpulver marktreif machte. Vielmehr stammt Prof. Dr. Hartmut Oetker, der 1959 geborene Namensgeber des Kommentars, aus Hildesheim und ist nach allem, was bekannt ist, nicht verwandt oder verschwägert mit den Pudding-Oetkers. Doch warum läuft einem/einer, sobald man/frau den dicken roten Kommentar nur in den Händen hält, sogleich das Wasser im Mund zusammen, als wenn es ein Kochbuch wäre?!

Der Oetker-Kommentar ist im Vergleich zu anderen Werken ein relativ junges, aber etabliertes Standardwerk: Die 1. Auflage erschien 2009 im Verlag C.H. Beck. Trotz seiner verhältnismäßig kurzen Geschichte hat sich das Werk schnell einen festen Platz in der juristischen Praxis erarbeitet und liegt nun, wie schon erwähnt, bereits in der 9. Auflage vor. Im Vergleich zum Kurzkommentar Baumbach/Hopt bietet der Oetker deutlich mehr wissenschaftlichen Tiefgang, ohne dabei den Rahmen zu sprengen. Ein MüKo ist er gleichwohl nicht (schließlich beschränkt er sich auf einen Band, während der HGB-Müko gleich sieben hat), aber mehr als der ebenfalls einbändige Baumbach/Hopt ist er schon.

Was außerdem gut zu wissen ist: Der Oetker-Kommentar setzt einen inhaltlichen Schwerpunkt, indem er sich primär auf das Recht der Personenhandelsgesellschaften (oHG, KG) sowie den Unternehmenskauf im Anhang fokussiert. Bemerkenswert ist ferner, dass Oetker auch das Seehandelsrecht vollumfänglich erläutert, das in anderen Einbändern meist komplett ausgespart wird.

Der Namensgeber und Herausgeber des Werks, Prof. Hartmut Oetker, ist ein gefragter Experte im deutschen Wirtschafts- und Arbeitsrecht. Nach Stationen und Professuren in Göttingen, Jena und Mannheim war Hartmut Oetker viele Jahre Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht an der Universität Kiel. Neben seiner akademischen Tätigkeit war er über ein Jahrzehnt lang Richter im Nebenamt am Schleswig-Holsteinischen Landesarbeitsgericht. Neben dem HGB-Kommentar ist er unter anderem auch Mitherausgeber des Erfurter Kommentars zum Arbeitsrecht.

Kurzum, der Oetker ist ist perfekt für das Tagesgeschäft im HGB, das über den ersten Zugriff hinausgeht, sich aber nicht allzusehr in Detaillfragen verlieren will oder kann.

Oetker

Handelsgesetzbuch (Kommentar)

9. Auflage 2026

2.678 Seiten; 229,00 Euro

ISBN: 978-3-406-83192-8