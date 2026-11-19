Erbrecht für die Beratungspraxis

Das NomosHandbuch Erbrecht in 8. Auflage

Florian Wörtz

Für Anwälte und Notare ist dieses dickes Werk eine unschätzbare Hilfe und ein wertvoller Begleiter. Es enthält das komplette Erbrecht für die anwaltliche und notarielle Beratungspraxis – auf neuestem Rechtsstand. Dieses Handbuch deckt in 19 ausführlichen Kapiteln das gesamte Spektrum des Erbrechts ab und begleitet Sie sicher von der vorausschauenden Nachlassplanung über die Abwicklung bis hin zum streitigen Erbprozess. Alle praxisrelevanten Themen sind klar strukturiert aufbereitet: Dazu gehören die rechtssichere Gestaltung letztwilliger Verfügungen und lebzeitiger Übertragungen ebenso wie das Pflichtteilsrecht, die Erbengemeinschaft, die Testamentsvollstreckung, das Erbscheinsverfahren sowie komplexe Spezialmaterien wie die Unternehmensnachfolge und internationale Bezüge. Zahlreiche Muster, Checklisten und konkrete Praxishinweise bieten dabei unmittelbare Arbeitshilfen für den Kanzleialltag.

Die jüngste Rechtsprechung sowie alle maßgeblichen Gesetzesreformen sind eingearbeitet. Das Werk berücksichtigt umfassend die Neuerungen im Vormundschafts- und Betreuungsrecht, im Stiftungsrecht, im Personengesellschaftsrecht sowie die aktuellen Anpassungen der Kostengesetze durch das KostBRÄG 2025.

Fazit: Für den Erbrechtspraktiker ein eigentlich unverzichtbares Werk.

Frieser/Herzog/Potthast/Stückemann

Erbrecht: Nachlassplanung, Abwicklung, Erbprozess (Handbuch)

Nomos-Verlag,, 8. Auflage 2026

1936 Seiten; 149,00 Euro

ISBN 978-3-7560-2015-7