Zweieinhalbtausend Seiten

Der NomosHandkommentar zum Familienrecht in 4. Auflage

Cornelia Knappe

Ein Handkommentar für Benutzende mit wahrlich riesigen Händen ist der von Werner Schulz, Jörn Hauß, Thomas Kischkel und Fritz Osthold herausgegebene NomosHandkommentar zum Familienrecht, dessen 4. Auflage wir gerade in unseren damit beinahe schon überforderten Händen halten. Diese mehr als zweieinhaltausend Seiten in nur einen Band zu pressen, hat sich aber gelohnt, denn das Werk macht seiner Verlagsanpreisung als „Beraterkommentar“ alle Ehre. Nach acht Jahren, was bei juristischen Kommentaren schon eine halbe Ewigkeit ist, geht also seine 4. Auflage an den Start, und beinahe, so verrät das Vorwort der Herausgeber, hätten sie damit sogar noch länger gewartet, denn es sei eine „schwierige Grundentscheidung“ zu treffen gewesen, „wie mit dem großen Reformstau im Bereich des Unterhalts- und des Kindschaftsrechts umzugehen“ sei. Doch noch länger abwarten, bis der Gesetzgeber endlich mal aus dem Quark kommt, wollten sie dann auch nicht mehr.

So präsentiert sich die Neuauflage nun also in gewohnter Weise mit konkreten Lösungen nahe an der Praxis und als „Rückversicherung im gesamten Familienrecht“, was ganz ausdrücklich auch die nur gelegentlich mit familienrechtlichen Fragen befassten Praktikerinnen und Praktiker adressiert. Umfasst sind neben dem BGB-Familienrecht selbstredend auch die einschlägigen Nebengesetze und Verordnungen wie VersAusglG, LpartG, GewSchG, VBVG und EheVO. Integrierte Antragsmuster sowie Gebührenhinweise unterstützen bei der rationellen Fallbearbeitung. Bereits berücksichtigt werden konnten die Reform des Namensrechts, die anstehende Änderung des Abstammungsrechts sowie die Änderungen bei den Familienrechtskostenregelungen (KostBRÄG).

Fazit: Die 4. Auflage bringt den NomosHandkommentar zum Familienrecht nach acht Jahren schöpferischer Reifezeit wieder auf den neuesten Stand.

Schulz / Hauß / Kischke / Osthold (Hrsg.) – Familienrecht (Kommentar)

Nomos Verlag, 4. Auflage 2026

2.600 Seiten; 159,00 Euro

ISBN: 978-3-7560-0866-7