KI von A bis Z

Der „Stichwortkommentar Künstliche Intelligenz“ in Erstauflage

Florian Wörtz

Der Kommentar erschließt das neue Rechtsgebiet der Künstlichen Intelligenz in Stichworten. Anhand von insgesamt 68 Stichworten von A wie „AI as a service“ bis Z wie „Zurechnung und Verantwortung“ ermöglicht dieser Kommentar eine thematische Einarbeitung in die Materie. So unter anderem mit einem Abschnitt zum

Lauterkeitsrecht. Dieser ordnet zentrale Begriffe der KI-Verordnung ein und diskutiert deren wettbewerbsrechtliche Relevanz. Die Darstellung ist systematisch gegliedert und mit zahlreichen Nachweisen versehen. Dort werden unter anderem Machtungleichgewichte beim Einsatz von KI im Wettbewerb, die Abgrenzung von Anbieter und Betreiber eines KI-Systems nach der KI-VO, die Zurechnung von KI-Verhalten im lauterkeitsrechtlichen Kontext sowie aggressive geschäftliche Handlungen durch personalisierten KI-Einsatz erörtert.

Für alle Juristen, die mit dem Thema KI zu tun haben, ist dieses Werk eine hilfreiche Unterstützung – sei es für den Einsteiger, der sich systematisch einarbeiten möchte, sei es für den KI-Fortgeschrittenen, der sein Wissen vertiefen möchte.

Fazit: Eine lohnenswerte Investition für eine sehr hilfreiche Lektüre.

Dornis/Eichelberger/Seckelmann

Stichwortkommentar Künstliche Intelligenz

Nomos-Verlag, 1. Auflage 2026

892 Seiten, 149 €

ISBN 978-3-8487-7463-0