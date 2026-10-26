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Der Amian/Pießkalla-Praxiskommentar Waffenrecht in 2. Auflage

Rüdiger Rath

Waffen sind naturgemäß gefährlich, und eine strenge rechtliche Regulierung und Beschränkung ihres Besitzes ist, will man keine Wildwest-Zustände wie jenseits des Atlantiks, ein Gebot der Vernunft. Zum Glück hat unsere Rechtsordnung auf diesem Feld hinreichend Vorsorge getroffen. (Sonst hätten wir wohl auch noch weitaus mehr Amokläufe, Terrorattacken und sonstige Massaker zu beklagen.) Wer regelmäßig oder gelegentlich mit Waffenrecht zu tun hat, ob als Jurist, bei der Polizei, in den Verbänden der Sportschützen und Jäger oder schlichtweg als Waffenbesitzer, ist daher ohne ein zuverlässiges einschlägiges Nachschlagewerk mehr oder weniger geliefert.

Der jüngst in zweiter Auflage erschienene „Praxiskommentar Waffenrecht“ bietet eine übersichtliche und verständliche Kommentierung des komplexen deutschen Waffenrechts und konzentriert sich dabei auf alle praxisrelevanten Themen. Herausgegeben von Rechtsanwalt Georg H. Amian, Fachanwalt für Steuerrrecht und für Erbrecht, und Rechtsanwalt Dr. Michael Pießkalla, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Lehrbeauftragter an der DUV Speyer, und neben diesen auch von sieben weiteren Bearbeitern verfasst, ist das Werk längst zum unverzichtbaren Nachschlagewerk für einen stetig wachsenden Nutzerkreis geworden.

Alle relevanten Normen werden in Zusammenhang miteinander dargestellt und erläutert.

Zahlreiche Praxistipps und Beispiele erleichtern das Verständnis. Die Neuauflage berücksichtigt die im Rahmen des Sicherheitspaketes beschlossenen Änderungen des Waffengesetzes zum 31. Oktober 2024. Hervorzuheben ist nicht zuletzt die für eine juristische Kommentierung bemerkenswerte Zugänglichkeit aufgrund verständlicher Sprache und Übersichtlichkeit.

Georg H. Amian / Michael Pießkalla (Hrsg.)

Praxiskommentar Waffenrecht

Kohlhammer Verlag, 2. Auflage 2026

650 Seiten; 129,00 Euro

ISBN: 978-3-17-046211-3