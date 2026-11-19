Die Mutter des Prozessrechts

Drei Neuauflagen im noch laufenden Jahr

Matthias Wiemers

Das Zivilprozessrecht ist bei den Studierenden normalerweise wenig beliebt. Beim Strafprozess ist die Abneigung nicht ganz so ausgeprägt, und auch im Verwaltungsrecht wird man eigentlich besser dort herangeführt, weil es gewissermaßen eine Fortsetzung des Verfassungsprozessrechts ist, das man bereits im ersten Semester kennenlernt. So jedenfalls erging es mir – obwohl ich Zivilprozessrecht bei den wunderbaren Lehrern Hans Brox und Meinhard Heinze hörte (ZPO II bei Heinze wohl schon in Bonn – wir wechselten im selben Semester von Münster an den Rhein).

Das erste hier vorzustellende Werk ist erstmals 1992 in Bonn entstanden, noch im Carl Heymanns Verlag und ausgeführt von Eberhard Schilken, dem langjährigen Ordinarius für Zivilprozessrecht der Bonner Universität, der dies nach Rückkehr an seine Bonner Alma Mater 1992 erstmals auflegte. 2010 wurde Moritz Brinkmann Schilkens Nachfolger und übernahm 2022 die Fortführung des Werks gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Johannes Richter. In der Zwischenzeit war das Werk – Beck hat bekanntlich einige frühere Heymanns-Titel übernommen – als Nachfolgerin des 30 Auflagen erfahrenden Lehrbuchs von Lent/Jauernig in die Reihe Juristische Kurz-Lehrbücher übernommen. Zu begrüßen ist natürlich, dass damit ein erfolgreiches Lehrbuch fortgeführt wird und es nicht etwa mangelnder Nachfolgerschaft oder gar der Digitalisierung zum Opfer fällt.

Das Vorwort der beiden heutigen Autoren deutet Zweifel daran an, ob die von Schilken praktizierte Verbindung von Lernbuch und wissenschaftlichem Anspruch, die nach ihrer Ansicht einen „Spagat“ darstellt, künftig fortgeführt werden kann – angesichts ständiger Aktivitäten des Gesetzgebers.

Schaut man in den Band hinein, so wird deutlich, dass er aus nicht weniger als 32 §§ besteht, die im Schnitt je etwa zehn Seiten umfassen. Die durchlaufenden §§ werden gebündelt zu insgesamt neun Kapiteln plus einer Einleitung. Im ersten Kapitel werden „Die Organe und Parteien des Zivilprozesses“ vorgestellt, im zweiten „Das Verfahren erster Instanz bis zum Urteil“ beschrieben, im dritten „Das Urteil“. Kapitel 4 beschreit die Möglichkeiten der Prozessbeendigung ohne Urteil und das fünfte „Besondere Prozesslagen“. Kapitel 6 behandelt die Beteiligung von Streitgenossen und Dritten und das siebte „Besondere Verfahrensarten“. Zusammengefasst im achten Kapitel sind „Die Rechtsmittel“ und im neunten „Die Prozesskosten und Prozesskostenhilfe“. Die einzelnen Kapitel enthalten einige grau unterlegte Fallbeschreibungen mit gleich anschließenden sehr knappen Lösungen. Die Wissenschaftlichkeit wird mit einem ausgeprägten Fußnotenapparat belegt. Der Band ist bereits Anfang 2026 erschienen.

Blicken auf das nächste Werk von Jens Adolphsen von der Universität Gießen weist interessanterweise auch die neunte Auflage auf und ist im Herbst des Jahres erschienen. Die Eingangspassage des Vorworts passt zu dem hier eingangs Erwähnten: „Zivilprozessrecht ist meist kein Stoff, der Studenten auf ihrem Weg zum 1. Staatsexamen sonderlich fasziniert. Oft wirkt die Materie abstrakt. Trotz der angeblich so großen Notwendigkeit in der Praxis ist diese Praxis im 4. Oder 5. Semester noch scheinbar irreal weit entfernt.“

Interessant ist hier auch, dass der Band einige §§ mehr aufweist und aufgrund eines leicht größeren Umfangs wiederum etwa zehn Seiten pro § aufwendet. Hier sind es elf Kapitel, die durch Großbuchstaben bezeichnet werden.

Gleichwohl spricht ein Blick in die Gliederung und die Bezeichnung der Inhalte bereits für sich. Auch hier gibt es zahlreiche Fälle, die jeweils auf derselben Seite des Bandes gelöst werden. Hinzu kommen aber zahlreiche graphische Darstellungen, Prüfschemata und Klausurhinweise. Es handelt sich eben um ein Nomos Lehrbuch. Lassen wir noch einmal den Autor (im Vorwort) zu Wort kommen: „Das Lehrbuch passt sich diesen Voraussetzungen an: Es setzt dort Schwerpunkte, wo es sich gezeigt hat, dass im Examen zT sogar detaillierte Kenntnisse nötig sind. Weniger prüfungsrelevante Bereiche wurden sehr knapp oder auch gar nicht dargestellt. Hier erschien mir weniger mehr.“

Bereits die Einführung (A.) setzt mit einem Blick auf die ZPO-Klausur ein, man wird zum Zivilprozessrecht geführt und erfährt zunächst etwas über die Verfahrensgrundsätze. Kapitel B ist der prozessualen Vorbereitung gewidmet, C. dem Fortgang des Verfahrens, darunter die Vorbereitung der Hauptverhandlung. In D. geht es um die „Fortführung des Verfahrens durch die Parteien“, in E. speziell um das „Versäumnisverfahren“, das bekanntlich äußerst praxisrelevant ist. Erst in F. geht es um das „Beweisrecht“, in G um „Das Urteil“ in H. um „Rechtsmittel“, sodann um „Besondere Verfahrensarten“ (I.), die „Beteiligung Dritter am Rechtsstreit“ (J.) und schließlich um den einstweiligen Rechtsschutz (K.). Insgesamt erscheint dieses Werk wesentlich praxisrelevanter – nicht nur examensrelevanter.

Der dritte Band stammt aus der bekannten Schwerpunkte-Reihe und als Autor von Martin Schwab, dem Sohn von Dieter Schwab. Schwab ist Ordinarius in Bielefeld (nachdem er zuvor an der FU Berlin wirkte) und hat es bis jetzt auf sechs Auflagen gebracht. Interessant ist sein Hinweis, dass das Buch aus einem Vorlesungsskript entstanden ist, das Schwab während eines Vertretungstrimesters an der Bucerius Law School im Frühjahr 2003 verwendet hat. Eine solche Entstehungsgeschichte ist keine Seltenheit, wird aber selten erwähnt (ausdrückliche Erwähnung etwa im Staatsrecht I von Michael Kloepfer). Schwab erscheint auch deswegen interessant, weil er offenbar nebenher als Strafverteidiger tätig ist (Bisher nahm der Rezensent an, dass dies nur Öffentlichrechtlern und namentlich Strafrechtlern erlaubt sei).

Hier handelt es sich um das deutlich umfangsreichste der drei Werke, wobei der Autor in seinem Vorwort Prüferinnen und Prüfer ausdrücklich ermahnt, den Stoff im Examen zu beschränken und in seinem Werk ausdrücklich kleingedruckte Passagen für Zusatzinformationen hält, die im Examen nicht relevant sein sollten (nach freilich seiner Meinung).

Hier haben wir eine Gliederung in zwölf Kapitel (§§) plus einer Einleitung. In der Einleitung wird nicht nur das Ziel des Zivilprozesses beschrieben, sondern auch sogleich ein Musterverfahren in seinen einzelnen Stationen vorgestellt.

Das erste Kapitel präsentiert die „Parteien des Rechtsstreits“ (§ 1), sodann wird der zur Entscheidung anstehende „Gegenstand des Rechtsstreits“ (§2) beschrieben. Es geht weiter mit dem zur Entscheidung berufenen Richter (§ 3), mit den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (§ 4), einem „Überblick über das zivilgerichtliche Verfahren im ersten Rechtszug“ (§ 5). Wie man den Rechtsstreit beenden kann, erfährt der Leser im sechsten Kapitel, was „Die Rechtskraft“ ausmacht im siebten. Kapitel acht behandelt den Parteiwechsel, § 9 „Fragen des Beweisrechts“, § 10 „Die Prozessaufrechnung“, § 11 „Das Mahnverfahren“ und § 12 „Die Korrektur fehlerhafter Gerichtsentscheidungen“. Auch Schwab bringt viele Beispiele und kleine Fälle, zeigt in der Einleitung auch den Abdruck von Verfahrensdokumenten und bringt eher weniger Nachweise von Rechtsprechung und Literatur.

Man sieht sogleich, dass die drei Autoren durchaus unterschiedliche Vorstellungen davon besitzen, was examensrelevant sein könnte. Die eingebauten Fälle bei Schwab erscheinen allerdings besser aufbereitet. Gleichwohl scheint bei ihm der Ursprung als Vorlesungsmanuskript wohl noch durch.

Für das „normale“ juristische Studium dürfte Adolphsen zu empfehlen sein. Aber da die ZPO als „Mutter aller Prozessordnungen“ gilt, lohnt sich die Auseinandersetzung damit auch für „Nicht-Zivilisten“.

Schilken / Brinkmann

Zivilprozessrecht,

Verlag C.H. Beck, 9. Auflage 2026

336 Seiten; 39,80 Euro

ISBN: 978-3-406-82796-9

Jens Adolphsen

Zivilprozessrecht

Nomos Verlag, 9. Auflage 2026

375 Sieten; 28,90 Euro

ISBN: 978-3-7560-0999-2

Martin Schwab

Zivilprozessrecht

C.F. Müller Verlag, 6. Auflage 2026

450 Seiten; 30,00 Euro

ISBN: 978-3-8114-6086-7