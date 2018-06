Praktisch gut

Der StPO-Kommentar von Satzger, Schluckebier und Widmaier in 3. Auflage

Rüdiger Rath

Eine Art „All inclusive“-Ansatz verfolgt das Herausgeber- und Autorenteam um Prof. Helmut Satzger, seines Zeichens Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht sowie Wirtschaftsstrafrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität, München, und Dr. h.c. Wilhelm Schluckebier, Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Vielleicht sollte man noch treffender vom „Alles aus einer Hand“-Prinzip sprechen, denn ihrem Kommentar zum Strafgesetzbuch, der seit 2009 in drei Auflagen erschienen ist, haben Satzger und Schluckebier eine ähnlich gewichtige Kommentierung der Strafprozessordnung zur Seite gestellt, die zwar erst seit 2013, aber inzwischen auch schon in drei Auflagen publiziert worden ist. Das hat für den Benutzer manche Vorteile, denn die beiden strukturell ähnlich angelegten Werke korrespondieren sehr gut miteinander. Insbesondere Praktiker des Strafrechts, die ohnehin stets beide Seiten der Medaille, die materiell-rechtliche und die prozessuale, parallel zu bedenken haben, werden sich hier angesprochen fühlen. Vor allem besticht die vor kurzem erschienene 3. Auflage der StPO-Kommentierung durch ihre enorm detaillierte Darstellung der einschlägigen Rechtsprechung. Durchgängig werden die Bezüge des Strafverfahrensrechts zum materiellen Strafrecht hergestellt. Doch wäre wohl arg verkürzt, dieses Werk als bloßen Praxiskommentar zu bezeichnen, denn das hochkarätige Autorenteam, zu dem auch diverse bedeutende Hochschullehrer zählen, sorgt zugleich für einen hohen wissenschaftliche Anspruch. Lobend zu erwähnen ist ferner, dass der Kommentar auch jeweils einen eigenen Teil zum Gerichtsverfassungsgesetz und der Europäischen Menschenrechtskonvention enthält, sodass alle für das Strafverfahren besonders relevanten Gesetze kommentiert sind.

Die Neuauflage befindet sich auf dem Stand Juli 2017 und beinhaltet beinahe alle StPO-Änderungsgesetze, die in der Schlussphase der Legislaturperiode noch verabschiedet wurden, etwa das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13.4.2017 (BGBl. I S. 872, in Kraft seit 1.7.2017), das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5.7.2017 (BGBl. I S. 2208), das Zweite Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren und das Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens.

Satzger Schluckebier Widmaier

StPO. Strafprozessordnung mit GVG und EMRK. Kommentar

Carl Heymanns Verlag, 3. Auflage 2018

2400 Seiten, 145 Euro

ISBN-10: 3452288897