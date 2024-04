Weißkittel vor dem Kadi

“Der Arzthaftungsprozess” von Frank Wenzel in 2. Auflage

Ludwig Deist

Neulich beim Kieferchirurgen: “Ach, Sie sind Jurist?” “Keine Sorge, ich werde Sie nicht verklagen.” “Sie meinen wohl, weil Sie das Ihren hochspezialisierten Kollegen überlassen werden?” “Ich meinte, dass ich davon ausgehe, dass die Operation gut gelingen wird.” “Wissen Sie, wer auf dem alten Zehnmarkschein drauf war?” “Clara Schumann? Nein, die war auf dem Hunderter. Keine Ahnung!” “Carl-Fiedrich Gauß. Der mit der Gaußschen Normalverteilung. Sie wissen schon, diese Kurve: 90 Prozent der Fälle verlaufen normal. In 5 Prozent der Fälle verläuft es sogar noch besser. Aber in den restlichen 5 Prozent, da geht etwas schief.“

Als Arzt lebt man somit in der ständigen Befürchtung, für etwaige Kunstfehler juristisch belangt zu werden. Eine Gesamtdarstellung des Arzthaftungsrechts mit Schwerpunkt auf seiner prozessualen Seite bietet das nunmehr in Zweitauflage erschienene Handbuch “Der Arzthaftungsprozess: Medizinschaden – Fehler – Folgen – Verfahren”, herausgegeben von Rechtsanwalt Dr. Frank Wenzel, seines Zeichens Seniorpartner in der Kanzlei Halm Wenzel & Collegen in Köln. Wenzel, der langjährige Erfahrung in der Betreuung haftungsrechtlicher Mandate auf Seiten der Leistungserbringer im Gesundheitswesen besitzt und zudem als Lehrbeauftragter an der Hochschule Fresenius/Köln tätig ist, hat einmal mehr ein hochkarätiges Team erfahrener Praktiker aus der Richter- und Anwaltschaft, der Versicherungsbranche, dem Krankenhaus- und Pflegemanagement und der Heilberufe um sich geschart, die auf mehr als zweieinhalbtausend Seiten einen praxisrelevanten Überblick über alle erdenklichen Facetten des Arzthaftungsrechts geben. Der medizinrechtliche Haftungsfall wird in seiner gesamten Komplexität übersichtlich aufgefächert, strukturiert und in seiner juristischen und prozessualen Bewältigung im Spannungsfeld zwischen Medizin, Haftungsrecht, Beweisrecht und Schadensrecht (Grund und Höhe) erschöpfend dargestellt. Vom ersten Kontakt zwischen Arzt und Patienten über die Geltendmachung eines Anspruchs bis zum rechtskräftigen Urteil bzw. zur Schadensaufteilung im Rahmen der Regresshaftung führt das Werk den Leser Schritt für Schritt durch den Haftungsfall. Musterschriftsätze und Formulare sind ebenso darin enthalten wie Checklisten und Tipps für ein effizient rechtstaktisches Vorgehen unter Beachtung der unterschiedlichen Interessen.

Neu in der 2. Auflage sind u.a. eine noch nutzerfreundlichere Key-Word-Kapitel-Struktur, aktualisierte und visuell optimierte Kapitalisierungstabellen, Berechnungshilfen, Checklisten und Grafiken sowie die Einarbeitung der aktuellen ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung mit aktuellen Praktiker-Tipps. Hinzu kommt die Neuaufnahme bzw. erhebliche Erweiterung praxisrelevanter Themenfelder wie z.B. E-Health, Telemedizin und Künstliche Intelligenz, ebenso die Haftung von Apothekern, Hebammen und Geburtshelferinnen, Tierärzten und Zahnärzten (jeweils m/w/d, versteht sich).

So bietet das Handbuch umfassenden Nutzen für Fallbearbeitung und Fortbildung seiner Zielgruppen, die da wären: Anwälte, Richter, Sachbearbeiter der Versicherungen, Verantwortliche aus Krankenhausleitung und –verwaltung, Riskmanagementabteilungen und Pflegedienstleitungen, ferner Gutachter in Arzthaftungssachen sowie die Ärzteschaft. Sie alle sind mit dem vorliegenden Handbuch bestens ausgerüstet, um sich im Dickicht der Vorschriften und Haftungsfallen zurechtzufinden.

Frank Wenzel (Hrsg.)

Der Arzthaftungsprozess: Medizinschaden – Fehler – Folgen – Verfahren

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 2. Auflage 2024

2594 Seiten; 179,00 Euro

ISBN: 978-3-472-08967-4