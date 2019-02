Das Drumherum des Erbrechts

Der Nomos-Kommentar „Nachfolgerecht. Erbrechtliche Spezialgesetze“ in 2. Auflage

Rüdiger Rath

Das Erbrecht ist, wie jeder weiß, ein Teil des Zivilrechts. Im BGB lautet der Titel des fünften (und letzten) Buches „Erbrecht“. Doch das ist, wie jeder Praktiker, der auch nur gelegentlich mit erbrechtlichen Mandaten konfrontiert gewesen ist, bestätigen wird, noch längst nicht alles. Vielmehr gibt es rund um den klassischen Erbrechts-Fall regelmäßig eine Menge an Bezügen, die tief ins Familienrecht, Betreuungsrecht oder Steuerrecht hineinreichen. Und wehe dem Erbrechts-Spezialisten, der darüber hinaus nicht auch noch grundlegende Kenntnisse im Strafrecht, Verwaltungsrecht und internationalen Privatrecht mitbringt. Kurz gesagt, eine sorgfältige Beratung bei der Nachfolge und im Erbfall kommt heute ohne die genaue Kenntnis der Normen außerhalb des BGB-Erbrechts nicht mehr aus. Doch findet man dieses „Neben-Erbrecht“ nun gerade nicht im klassischen Erbrechts-Kommentar.

In diese Lücke ist vor fünf Jahren der von Kroiß, Horn und Solomon herausgebrachte Nomos-Kommentar „Nachfolgerecht. Erbrechtliche Spezialgesetze“ gestoßen, der nun, ein halbes Jahrzehnt später, in zweiter Auflage vorliegt. Dem Herausgeberteam, einem Oberstaatsanwalt und Universitäts-Professor (Kroiß) sowie zwei einschlägig spezialisierten Rechtsanwälten (Horn und Solomon), ist es auch diesmal gelungen, Licht ins Dunkel der erbrechtlichen Auswüchse in erbrechtsferne Rechtsgebiete zu bringen. Ein („herkömmlicher“) Erbrechts-Kommentar allein genügt dafür eben doch nicht. Längst ist der „Kroiß, Horn, Solomon“ zum unverzichtbaren Ergänzungswerk für alle Fragen rund um Nachlassplanung und Erbfall geworden.

Überflüssig zu erwähnen, dass die Bedeutung dieses Rechtsgebiets nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht schon seit langen Jahren kontinuierlich wächst. Zwischen 2000 und 2010 sollen in Deutschland Werte in Höhe von 2,5 Billionen Euro vererbt worden sein. Wohl denen, die hier gut aufgestellt sind…

Kroiß, Horn, Solomon

Nachfolgerecht. Erbrechtliche Spezialgesetze

Nomos Verlag , 2. Auflage 2019

2239 S., Gebunden mit Schutzumschlag, 198 Euro

ISBN 978-3-8487-4160-1