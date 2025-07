Wer den Schaden hat…

Das „Handbuch Personenschaden“ von Jan Luckey in 4. Auflage

Cornelia Knappe

Die Personenschadensregulierung – von der Arzthaftung bis zum Verkehrsunfall – ist eine komplexe Materie, die nicht zuletzt in besonders starkem Maße von der einschlägigen Rechtsprechung geprägt ist. Und es gibt eine Menge zu beachten, so dass frau oder man gut daran tut, zur Bearbeitung entsprechender Fälle auf ein entsprechendes Handbuch zurückzugreifen. Die erste und zweifellos auch beste Adresse ist hier das „Handbuch Personenschaden“ von Dr. Jan Luckey, seines Zeichens Richter am OLG in Köln. Dieses nun bereits in 4. Auflage erschienene Werk stellt umfassend die aus einem Personenschaden resultierenden Ansprüche dar, insbesondere Schmerzensgeld, Haushaltsführungsschaden, Erwerbsschaden, Heilbehandlung und Mehrbedarf sowie den Unterhaltsausfallschaden in seinen verschiedenen Konstellationen. Darüber hinaus werden Fragen der gerichtlichen und außergerichtlichen Regulierung dargestellt, wobei dem Komplex des Abfindungsvergleichs ein gesondertes Kapitel mit Formulierungshilfen gewidmet ist.

Neu in der 4. Auflage ist neben der obligatorischen Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung und Gesetzgebung die Aufnahme von Checklisten und Formulierungsbeispielen auch zu immateriellen Schäden (z.B. Schockschäden). Dies unterstreicht den diesem Handbuch insgesamt zugrundeliegenden Schwerpunkt auf anwendungsorientierte Nutzbarkeit und Praktikabilität. So bleibt der Luckey auch in seiner Neuauflage ein zuverlässiges und effektives Werkzeug für alle, die regelmäßig oder gelegentlich mit Personenschäden zu tun haben.

Jan Luckey

Handbuch Personenschaden

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 4. Auflage 2025

706 Seiten; 119,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09859-1