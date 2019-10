Betongold-Gesetz

Der Riecke-Schmid-Kommentar zum Wohnungseigentumsgesetz in 5. Auflage

Ludwig Deist

„Von den Eltern zur Belohnung/ gibt es eine Eigentumswohnung“, heißt es im beliebten Song von Christiane Rösinger. Wohl denen, die hier in den letzten Jahren zum Zuge gekommen sind, denn insbesondere dann, wenn sich das Beton-Gold in einer Großstadt befindet, können sie sich nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag kontinuierlich etwas reicher fühlen. Soweit die angenehme Seite des Wohneigentums. Seine Schattenseite liegt vor allem darin, dass man sich nicht nur um vieles, was einem sonst der Vermieter abgenommen hat, selbst kümmern muss, sondern sich auch noch mit einer bisweilen störrischen und streitsüchtigen Schar an Miteigentümern herumärgern muss. Denen kommt man dann am besten gleich mit dem einschlägigen Gesetz, dem WEG, dem Wohnungseigentumsgesetz, in dem von der Jahresabrechnung bis zum Schadensersatzanspruch gegen säumige Hausgeldschuldner alles, was man wissen sollte, haarklein und -genau geregelt ist.

Das einschlägige Nachschlage- und Vertiefungswerk zu diesem Gesetz ist die Kommentierung von Riecke und Schmid aus dem Luchterhand Verlag, die nunmehr bereits in 5. Auflage vorliegt. Dieser Kommentar enthält alle für das Wohnungseigentumsrecht einschlägigen Vorschriften, d.h. neben dem WEG auch gleich noch Energiesparverordnung (EnEV), Trinkwasserverordnung, Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung und Wohnflächenverordnung, und erläutert sie praxisnah. Neu in der 5. Auflage sind insbesondere die seit der Vorauflage ergangenen höchstrichterlichen Entscheidungen, u.a. zu den Themen Saldenliste und Jahresabrechnung, Stimmrechtsvermehrung und Majorisierung. Auf 1876 Seiten bleibt, soweit wir sehen, keine Frage rund ums Wohneigentumsrecht unbeantwortet. Zu den Zielgruppen dieses schwergewichtigen Werkes zählen WEG-Verwalter, Richter und Anwälte im Immobilienrecht sowie wissbegierige Wohnungseigentümer mit rechtlichem Grundverständnis.

Riecke / Schmid (Hrsg.)

Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Kommentar

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 5. Auflage 2019.

1876 Seiten; 139,00 Euro

ISBN 978-3-472-09570-5