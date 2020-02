Sanierung von allen Seiten

Der Kommentar zum Sanierungsrecht von Andreas Schmidt (Hrsg.) in 2. Auflage

Ludwig Deist

Das Alles-aus-einer-Hand-Prinzip gibt es nun auch im Schmidt-Kommentar zum Sanierungsrecht. Sanierung? Damit ist hier ausnahmsweise nicht die Instandsetzung etwa von Wohnimmobilien mittels mechanischer Tätigkeiten durch Handwerksbetriebe gemeint. Vielmehr geht es um die Wiederherstellung und Gesundung von Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht nach ernsten Schieflagen. Diese im Rahmen eines Insolvenzverfahrens bevorzugt zu fördern, dies hatte der Gesetzgeber schon 2012 mit dem „Gesetz zur weiteren erleichterten Sanierung in der Insolvenz“ (ESUG) im Sinn. Als Reaktion darauf erschien im Jahre 2015 die erste Auflage des hier zu besprechenden Werkes, das schon damals den Anspruch erhob, „das an ganz unterschiedlichen Stellen kodifizierte Sanierungsrecht aus einem Guss“ darzustellen. Vier Jahre später ist nun die zweite Auflage am Start, und sie hat in jeder Hinsicht mächtig aufgerüstet. Aus den 1380 Seiten der Erstauflage (zum Preis von 66,50 Euro) sind nun 2080 Seiten (zum Preis von 169,00 Euro) geworden, was daraus resultiert, dass nunmehr neben der Sanierung nach der Insolvenzordnung auch umfassend die außergerichtliche Sanierung und die präventive Restrukturierung dargestellt sind.

Die Ausführungen im neuen Teil „Außergerichtliche Sanierung“ umfassen Gebiete wie „Krisen-Compliance“, „Distressed M&A“ oder „Doppelnützige Treuhand“. Im neuen Teil „Präventive Restrukturierung“ werden die zentralen Regelungsbereiche der am 16.7.2019 in Kraft getretenen EU-Restrukturierungsrichtlinie dargestellt wie Restrukturierungspläne, „Klassenübergreifender Cram-down“ oder die Pflichten der Unternehmensleitung bei drohender Insolvenz.

Doch auch der alte Kernbereich dieser Kommentierung, die Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens, ist in weiten Teilen neu gestaltet worden. Schwerpunkte liegen u.a. bei der Eigenverwaltung und dem Insolvenzplan. Neu ist schließlich auch der Anhang, in dem sich neben dem Arbeits- und Steuerrecht in der Sanierung auch ein neuer Teil zu Kosten und Vergütung sämtlicher an einer Sanierung Beteiligter (vom Berater bis zum Insolvenzverwalter) findet. Den Autoren, die allesamt versierte Praktiker sind, ist somit ein umfassender Rundumschlag gelungen.

Andreas Schmidt (Hrsg.)

Sanierungsrecht: Außergerichtliche Sanierung, Präventive Sanierung, Insolvenzordnung (Kommentar)

Carl Heymanns Verlag / Wolters Kluwer, 2. Auflage 2019

2080 Seiten; 169,00 Euro

ISBN: 978-3-452-28978-0