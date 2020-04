Mächtig aufgerüstet

„Internationales Erbrecht“ von Gierl, Köhler u.a. in 3. Auflage

Rüdiger Rath

Eine Erbschaft machen, davon träumt so mancher, und für gar nicht so wenige wird dieser Traum früher oder später sogar Wirklichkeit. Doch immer öfter in unserer „durchmischten und durchrassten Gesellschaft“ (so einst ein unvergesslicher bayrischer Ministerpräsident und Kanzlerkandidat) wird es dann so richtig kompliziert, wenn nicht hierzulande, sondern in anderen Staaten geerbt (oder auch in andere Staaten vererbt) wird. Und da solche Konstellationen inzwischen längst kein rechtlicher Randbereich mehr sind, hat das einschlägige Standardwerk „Internationales Erbrecht“ vom Herausgeberteam Gierl, Köhler, Kroiß und Wilsch in seiner jüngst erschienenen 3. Auflage in fast jeder Hinsicht erheblich zugelegt. Nur gut zwei Jahre nach Erscheinen der Vorauflage (2017) hat sich nicht nur die Seitenzahl von 441 auf 944 mehr als verdoppelt, sondern ist auch die Anzahl der mitwirkenden Autoren nach oben geschossen, während sich der damit verbundene Preisanstieg von 68 auf 118 Euro daran gemessen noch vergleichsweise moderat ausnimmt.

Gewissermaßen das Filetstück der Neuausgabe sind die in den neu eingefügten – mehr als 500 Seiten starken – Teil 6 aufgenommenen ausführlichen Länderberichte zu insgesamt 21 Staaten von Belgien bis zur Türkei, deren sich ein hochkarätiges Autorenteam aus dem In- und Ausland angenommen hat. Neu arrangiert wurde ebenfalls ein eigenständiges Kapitel (Teil 4) , welches das Internationale Erbrecht im Rechtspflegergesetz, im Grundbuchverfahren sowie im Kostenrecht darstellt. Im übrigen wurde der bisherige Aufbau des Werkes beibehalten: Teil 1 behandelt die seit 2015 geltende EuErbVO, Teil 2 das zu deren Durchführung erforderliche IntErbRVG und Teil 3 die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1329/2014. In Teil 4 geht es um Sonderfragen. In einem eigenständigen Kapitel (Teil 5) werden nunmehr die auf dem Gebiet des internationalen Erbrechts weiterhin sehr relevanten Staatsverträge dargestellt.

So weist das Werk einen sicheren Weg zu den Grundpfeilern des Internationalen Erbrechts und behandelt auch sonstige, für die Lösung internationaler Erbrechtsfälle relevante Fragestellungen und Vorschriften, u.a. die „Restvorschriften“ des EGBGB. Eine sehr gute Idee war es schließlich auch, dem Buch eine herausnehmbare Karte mit einem durchnummerierten „Prüfungsschema Internationales Erbrecht“ beizulegen. So behält man als Leser stets den Überblick und weiß jederzeit, wo genau in der Fallbearbeitung man sich befindet.

Der „Gierl/Köhler/Kroiß/Wilsch“ wird somit seinem bereits in der 1. Auflage formulierten Anspruch, eine umfassende Darstellung des Internationalen Erbrechts in seiner aktuell geltenden Fassung zu liefern und der Rechtspraxis einen sicheren und fundierten Weg durch die Rechtslage zu weisen, vollauf gerecht.

Gierl, Köhler, Kroiß, Wilsch (Hrsg.)

Internationales Erbrecht: EuErbVO, IntErbRVG, DurchfVO, Länderberichte

Nomos Verlag, 3. Auflage 2019

944 Seiten; 118 Euro

ISBN-10: 3848748088