Was der Erbrechts-Anwalt braucht

Die NomosFormulare Erbrecht von Uricher (Hrsg.) in 4. Auflage

Rüdiger Rath

Gut drei Jahre nach der Vorauflage ist nunmehr die 4. Auflage des vom Konstanzer Rechtsanwalt Elmar Uricher herausgegebenen Formularbuchs Erbrecht aus der Reihe NomosFormulare erschienen. Erstaunlich und lobenswert zugleich erscheint schon auf den ersten Blick, dass die aktuelle Ausgabe mit 29 Seiten weniger auskommt als jene von 2016. Endlich setzt mal jemand ein Zeichen gegen den ansonsten schier unaufhaltsamen Trend der permanenten Steigerung des Umfangs juristischer Fachpublikationen! Dennoch sind es auch diesmal stolze 1159 Seiten geworden, auf denen in erster Linie dem Erbrechts-Anwalt jene Formulare an die Hand gegeben werden, auf die er in seiner beruflichen Praxis angewiesen sein dürfte: Von § 1: Die Ansprüche des Alleinerben bis zu § 12: Unternehmensnachfolge ist alles exakt inhaltlich sortiert. Jedes Kapitel hat einen anderen Bearbeiter. Insgesamt elf weitere Autoren (neben dem Herausgeber, der für „§7: Gestaltung von letztwilligen Verfügungen“ verantwortlich zeichnet) sind es, die Rechtsanwalt Uricher für dieses Werk um sich geschart hat. Über 800 Muster, Checklisten, und Praxishinweise führen zur gestalterischen und prozessualen Lösung erbrechtlicher Sachverhalte – stets mit steuerrechtlichen und gebührenrechtlichen Hinweisen und einem Sonderkapitel zu Besonderheiten des erbrechtlichen Mandats.

Die Reformen des Erbschaftssteuerrechts im Bereich der Unternehmensnachfolge und der Erbschaftsteuererlass haben ebenso Eingang in die Neuauflage gefunden wie die ersten Entscheidungen des EUGH zur Europäischen Erbrechtsverordnung. Das wie bereits erwähnt vom Herausgeber selbst bearbeitete Kapitel „§7: Gestaltung von letztwilligen Verfügungen“ wurde um die Stiftung von Todes wegen ergänzt, um der verstärkten Entwicklung in diesem Bereich der Nachfolgegestaltung gerecht zu werden.

Und nicht zu vergessen: Käufer dieses Werkes erhalten außerdem ohne weitere Kosten einen persönlichen Online-Zugang zum Volltext des Buches. Fazit: Für erbrechtliche Praktiker ist diese Formularsammlung eine große Hilfe.

Elmar Uricher (Hrsg.)

NomosFormulare Erbrecht: Testamentsgestaltung, Vertragsgestaltung, Prozessführung

Nomos Verlag, 4. Auflage 2020

1159 Seiten; 128 Euro

ISBN-10: 3848750112