Im Dickicht des Sozialrechts

Der Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann-Kommentar in 6. Auflage

Florian Wörtz

Das Sozialrecht mit seinen zwölf Büchern bietet ein etwas schwer zu überblickendes Dickicht. Der Kommentar zum Sozialrecht aus dem Beck-Verlag spannt den Bogen über alle Sozialgesetzbücher und kommentiert die wichtigen Vorschriften aus jedem Sozialgesetzbuch. Auf diese Weise bietet der Kommentar ein handliches Nachschlagewerk über das gesamtes Sozialrecht. Daneben werden auch sozialrechtliche Nebengesetze wie das Unterhaltsvorschussgesetz oder das BEEG erfasst. Der Kommentar erinnert in Layout und Optik etwas an den Palandt, auch die Art der Kommentierung scheint dem Palandt entlehnt. In der 6. Auflage werden zahlreiche Gesetzesreformen wie das BTHG berücksichtigt. Für Praktiker, auch wenn sie mit der Materie nur rudimentär zu tun haben sollten, ist dieser Kommentar ein sehr wichtiges Nachschlagewerk zum Sozialrecht. Auch wenn der Preis mit 249 Euro recht stolz ist – es ist ein rundum gelungener Praktikerkommentar.

Knickrehm, Sabine / Kreikebohm, Ralf / Waltermann, Raimund: Kommentar zum Sozialrecht, Beck-Verlag, 6. Auflage 2019, 2.960 Seiten, 249 €, ISBN: 978 – 3-406-73022-1