Informative Zeitreise

„Zeiten der Erkenntnis“ von Ian Mortimer

Florian Wörtz

Ian Mortimer ist einer der erfolgreichsten britischen Autoren für historische Bücher. In „Zeiten der Erkenntnis“ geht er der Frage nach, welche Erfindungen welche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hatten. Die Kapitel sind dabei nach den Jahrhunderten gegliedert. Ausgehend vom 11. Jahrhundert umschreibt er in jedem Kapitel die wichtigsten Erfindungen bis hinein ins 20. Jahrhundert. Am Ende eines Kapitels hilft eine Zusammenfassung bei der schnelleren Erfassung des Themas. Außerdem stellt er den wichtigsten Akteur des Wandels dar. In einem abschließenden Kapitel zieht Mortimer ein Fazit und eine Schussbetrachtung. Das Buch ist eine sehr informative Zeitreise und hilft den Wandel bis heute zu verstehen. Für ein geschichtliches Verständnis der Zusammenhänge ist Mortmimers Buch eine sehr empfehlenswerte Lektüre.

Ian Mortimer: Zeiten der Erkenntnis – wie uns die großen historischen Veränderungen bis heute prägen. Piper-Verlag, 432 Seiten, 12,00 e. ISBN: 9-783492-310079