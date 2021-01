Ein Must-have für Notare

Das „Kölner Handbuch Gesellschaftsrecht“ in 4. Auflage

Ludwig Deist

Als Notar wäre man aufgeschmissen, gäbe es nicht die treuen dickbändigen Helfer, die einem immer wieder mit Formulierungsbeispielen, Checklisten und Mustertexten auf die Sprünge und aus der Bredouille helfen. So ein treuer Helfer in der notariellen Not ist das „Kölner Handbuch Gesellschaftsrecht“, herausgegeben von Dr. Dirk Eckhardt, Notar in Bergisch Gladbach, und von Dr. Marc Hermanns, Notar in Köln, das nun bereits in vierter Auflage erschienen ist. Nicht weniger als 17 weitere hochrangige Autoren haben die Herausgeber um sich geschart, die auf 1.780 Seiten das Gesellschaftsrecht in allen seinen Facetten bearbeiten, natürlich immer im Hinblick auf die notarielle Praxis. Sämtliche Fragestellungen werden also mit Blick auf Vertragsgestaltung und Beurkundung dargestellt. So erhält der Leser genau das, was er bei der direkten Umsetzung in seine Arbeitspraxis benötigt. Und das Beste ist: Alle Mustertexte können über den im Buch enthaltenen Code zur Übernahme in die eigene Textverarbeitung heruntergeladen werden. So lassen sich mit Copy und Paste mitunter im Nu komplexe Verträge aus dem Hut zaubern.

Inhaltlich ist das Werk in zehn Kapitel untergliedert: Es beginnt mit dem Personengesellschaftsrecht und dem Recht der GmbH, es folgen das Recht der AG, das der KG aA und das der Genossenschaft. Anschließend geht es um Umwandlungen, sodann um den Vertragskonzern. Daraufhin widmet sich ein Kapitel dem Internationalen Gesellschaftsrecht und ein weiteres dem Steuerrecht. Abschließend erfolgt die Darstellung des Insolvenzrechts.

Neu in der 4. Auflage sind zunächst die Besonderheiten aufgrund der Covid-19-Pandemie, von der virtuellen Hauptversammlung bis zu den Ausnahmeregelungen im Insolvenzrecht. Ebenfalls neu sind die Erweiterungen um jeweils ein Kapitel zur Genossenschaft und zur Unternehmensfinanzierung. Und schließlich gibt es aufgrund der Schnelllebigkeit des Gesellschaftsrechts in allen Kapiteln umfassende Änderungen und Aktualisierungen der Rechtsprechung. Fazit: Ein Buch, das voll und ganz den Bedürfnissen der notariellen Praxis entspricht.

Eckhardt/Hermanns

Kölner Handbuch Gesellschaftsrecht

Carl Heymanns Verlag, 4. Auflage 2021

1780 Seiten; 169 Euro

ISBN: 978-3-452-29199-8