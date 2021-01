Bis der Arzt kommt

Der Zuck/Dettling-Arzneimittelgesetz-Kommentar in 1. Auflage

Rüdiger Rath

An Kommentaren zum Arzneimittelgesetz herrscht keinesfalls ein Mangel. Zu erwähnen wären hier etwa die bewährten Kommentierungen von Rehmann sowie von Kügel/Müller/Hofmann, jeweils aus dem Hause Beck, oder der gerade bereits in zehnter Auflage erschienene Kommentar von Buchwald aus dem Reguvis Verlag. Dennoch wagt sich der Carl Heymanns Verlag (unter dem Dach von Wolters Kluwer) nun an eine ambitionierte Neukommentierung. Für diese konnte er mit Prof. Rüdiger Zuck, Mitautor eines bereits in 4. Auflage erschienenen Handbuchs zum Medizinrecht, und Prof. Heinz-Uwe Dettling, u.a. Rechtsanwalt in Stuttgart, der seit Jahren Pharmaunternehmen vor dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht vertritt, zwei in der Tat herausragende Koryphäen als Herausgeber und Autoren gewinnen. Und auch die weiteren Autoren dieses Werkes sind allesamt renommierte und erfahrene Praktiker im Medizin- und Arzneimittelrecht aus Verbänden, Industrie und Anwaltschaft.

Doch worin soll sich dieser 2480 Seiten dicke Kommentar von den übrigen unterscheiden? Sein Zusatznutzen, so die Herausgeber, soll in der Verknüpfung rechtlicher Bestimmungen, fachlicher Leitlinien und wissenschaftlicher Grundlagen liegen. Und dazu gehörten auch ausdrücklich die ethischen Grundlagen. Den „ethischen Kern“ des Arzneimittelrechts, den Schutz von Leben und Gesundheit als verfassungsrechtlichen Höchstwert, wollen die Autoren sogar in den Mittelpunkt zu stellen. Und unter diesem Blickwinkel würden die „klassischen Zielkonflikte des Arzneimittelrechts“ in diesem Werk behandelt. Hippokrates lässt also grüßen, und es ist zu wünschen, dass dadurch den Entscheidungsträgern auf allen Ebenen des Gesundheitssektors, die mit diesem Buche arbeiten werden, der Blick für die ethischen Dimensionen ihres Handelns geschärft wird.

Was auch noch wichtig ist: Der Kommentar konzentriert sich im Hinblick auf die Neuordnung des Tierarzneimittelrechts ab dem 28.1.2022 durch die Verordnung (EU) 2019/6 auf das Humanarzneimittelrecht. Das Tierarzneimittelrecht mögen andere kommentieren. Und schließlich kommentiert die Neuerscheinung das AMG auf dem Stand des Gesetzes zur Anpassung des Medizinprodukterechts an die Verordnung (EU) 2017/745 und die Verordnung (EU) 2017/746 (Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz – MPEUAnpG) vom 28.04.2020 und des taggleich am 22.05.2020 im Bundesgesetzblatt verkündeten Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 19.05.2020.

Zuck/Dettling

Arzneimittelgesetz (Kommentar)

Carl Heymanns Verlag/Wolters Kluwer, 1.Auflage 2021

2480 Seiten / 189 Euro

ISBN: 978-3-452-28276-7