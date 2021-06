ZPO kompakt

Der Thomas/Putzo in 42. Auflage

Rüdiger Rath

In der Reihe „Gelbe Erläuterungsbücher“ des C.H. Beck-Verlags, die wie jede Juristin und jeder Jurist weiß, ja eigentlich gar nicht gelb, sondern orange sind, gehört der ZPO-Kommentar von Thomas/Putzo schon seit Jahrzehnten zu den bekanntesten und beliebtesten Erscheinungen. Einerseits, weil alljährlich, nein, allmonatlich!, die Rechtsreferendare mit ihm ihr Examen schreiben dürfen bzw. müssen. Andererseits aber auch, weil er – verglichen mit anderen Kommentierungen im Zivilprozessrecht – noch immer das bei weitem günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten hat. „Kompakt und zugleich umfassend“, nennt das sein Verlag, und: „auf die besonderen Anforderungen der Praxis zugeschnitten“ sowie „die erste Anlaufstelle bei auftretenden Fragen“. Dem ist aber gerade auch aus praktischer Sicht kaum zu widersprechen, denn in den allermeisten Fällen, findet sich das, was man sucht, bereits erschöpfend im Putzo behandelt, ohne dass man noch eines weiter vertiefenden Großkommentars bedürfte. So ist der, wie es in Verlagskreisen heißt, absatzstärkste und meistverwendetste ZPO-Kommentar auch nach 42 Auflagen für seine Benutzerinnen und Benutzer wohl ebenso unverzichtbar geblieben wie am ersten Tag: Er informiert stets aktuell und zuverlässig über alle verfahrensrechtlichen Fragen. Neben der ZPO und dem EGZPO werden u.a. das FamFG (Verfahren in Familiensachen), das GVG, die Brüssel Ia-VO und IIa-VO kommentiert. Zudem werden weitere, für die Praxis wichtige EU-Verordnungen (EuZustVO, EuBewVO, EuMVVO, EuGFVO, EuUntVO, EuGüVO, EuPartVO, EuKoPfVO und EuErbVO) nebst Durchführungsgesetzen einführend erläutert.

Die 42. Auflage berücksichtigt neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Zivilverfahrensrecht zahlreiche Änderungen, darunter das WohnungseigentumsmodernisierungsG (WEMoG), die PKH-Bekanntmachung 2021, das KostenrechtsÄndG 2021, das Pfändungsschutzkonto-FortentwicklungsG (PKoFoG), das Sanierungs- und InsolvenzrechtsfortentwicklungsG (SanInsFoG), das G zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht und zur Änderung weiterer Vorschriften, das Gesetz zur Änderung des EG-Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 1 GVG), das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht (Einfügung von § 44 EGZPO) sowie das Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz; Änderung von §§ 108, 187, 195 FamFG, Neufassung von § 189 FamFG und Einfügung von § 196a FamFG).

Fazit: Putzo bleibt Putzo. Und darauf können wir uns verlassen.

Thomas/Putzo

Zivilprozessordnung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 42. Auflage 2021

2725 Seiten; 65 Euro

ISBN: 978-3-406-76844-6