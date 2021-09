Guter Rat aus Heidelberg

Bader/Funke-Kaiser/Stuhlfauth/von Albedyll kommentieren die VwGO

Matthias Wiemers

Seit einigen Jahren haben sich bei C. F. Müller die recht kompakten Werke der „Heidelberger Kommentare“ etabliert. In dieser Reihe ist nun zum achten Mal ein Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung erschienen, der von zwei Rechtsanwälten und zwei (in einem Fall ehemaligen) Richtern des VGH Mannheim besorgt wurde.

Das Produkt ist gewissermaßen der direkte Konkurrent zum gängigen „gelben Erläuterungsbuch“ von Kopp/Schenke bei Beck.

Der Kommentar beinhaltet Gesetzgebung und Rechtsprechung bis Ende 2020 und ist darum bemüht, die Rechtsprechung besonders knapp zu zitieren. Der Fokus der Nachweise liegt denn auch eindeutig auf der Rechtsprechung, die teilweise über in gedruckten Medien hinausgehende Publikationsorte – nämlich den Onlinedienst juris – nachgewiesen wird.

Wer also ein eingeschworener juris-Nutzer ist und noch kein Komplett-Medienangebot eines großen Verlages nutzt, wird vielleicht genau deshalb zu diesem Kommentar greifen.

Überzeugend ist die gute Lesbarkeit, die durch Fettdruck gefördert, durch nur wenige Klammerzusätze und nur wenige immer wiederkehrende Wortabkürzungen aber kaum gemindert wird.

Zu Beginn einiger Abschnitte gibt es einführende Texte, wie etwa bei § 40 („vor § 40 ff.). Wo sinnvoll, werden auch Vorschriften und Regelungen aus anderen Normkomplexen mit abgedruckt und gegebenenfalls kommentiert. Dies betrifft etwa die ZPO und das GVG. Von besonderem Interesse ist heutzutage selbstverständlich das Thema der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und der ihr zugehörigen Gerichtsbarkeit. Die Kommentierung der einschlägigen Vorschriften erfolgt aber hier wie jede andere, ohne dass das Thema etwa vor eine Klammer gezogen und überblicksartig erläutert würde. Immerhin in der Kommentierung der gesetzlichen Grundlagen für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland hat sich damit die Digitalisierung der Verwaltung durchgesetzt.

Im Anhang finden wir einen Streitwertkatalog sowie ein Verzeichnis aller Verwaltungsgerichte in Deutschland. Eine Leselitze sowie ein insgesamt durch perfekte Größe und gute Oberflächenstruktur geprägtes Handling runden den sehr guten Eindruck ab.

Bader/Funke-Kaiser/Stuhlfauth/ von Albedyll, Verwaltungsgerichtsordnung. 8. Auflage, C. F. Müller Verlag, Heidelberg 2021, 1430 S., 99,00 Euro (SBN 978-3-8114-5647-1)