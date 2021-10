Der Allrounder fürs Sozialrecht

Der Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann-Sozialrechtskommentar in 7. Auflage

Rüdiger Rath

Alle zwei Jahre kommt eine Neuauflage des Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann-Sozialrechtskommentars auf den Markt, was seine zahlreichen Fans regelmäßig jubeln lässt. Nun ist es wieder so weit. Auf mehr als 3.000 Seiten kommentiert die siebte Auflage des „Knickrehm“ auf bewährte Weise die jeweils wichtigsten Paragraphen aus SGB I bis XII und bietet darüber hinaus konzentrierte Sammelkommentierungen der angrenzenden Bereiche: Europarecht (VO (EG) 883/2004), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie Kindergeldrecht (EStG) fehlen ebenso wenig wie das UnterhaltsvorschussG und das Sozialgerichtsgesetz. Es versteht sich, dass alle Bearbeiter jeweils Spezialisten in den von ihnen erläuterten Rechtsgebieten sind. Unter ihnen finden sich Richter des Bundessozialgerichts, einschlägig fokussierte Rechtsanwälte und weitere Praktiker des Sozialrechts.

Wen der Anschaffungspreis von stolzen 249 Euro auf den ersten Blick gehörig schlucken lässt, der möge allerdings bedenken, dass ihm in diesem Werk nicht weniger als zwölf Sozialgesetzbuchskommentierungen auf einen Schlag geboten werden, plus die der erwähnten aus den benachbarten Rechtsgebieten. Als Zielgruppe dieser Publikation kommen daher wohl weniger die hochspezialisierten Experten für die gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI) oder die gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII) in Betracht (wobei auch diese es mitunter ergänzend zur Hand nehmen dürften), sondern vielmehr die sozialrechtlichen Generalisten sowie jene, die nur gelegentlich mit Sozialrecht zu tun haben, jedoch auf alle Eventualitäten vorbereitet sein müssen und daher mit diesem Buch hinreichend breit aufgestellt sein dürften.

Die Neuauflage bringt den Kommentar auf den Stand vom 1.1.2021, und das heißt vor allem: Er ist angekommen in der Cora-Zeit. Berücksichtigt sind insbesondere die Änderungen durch das Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie weiterer Gesetze, durch das Gesetz zu sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket II), das Zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer ¬epidemischen Lage von nationaler Tragweite sowie das Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz).

Knickrehm, Kreikebohm, Waltermann (Hrsg.)

Kommentar zum Sozialrecht

Verlag C.H. Beck, 7. Auflage 2021

3.191 Seiten; 249,00 Euro

ISBN 978-3-406-76220-8