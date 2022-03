Ohne Moos nix los

„Anwaltliche Vergütung in Erbsachen“ von Lutz Förster in 2. Auflage

Florian Wörtz

„Wer den Pfennig nicht ehrt…“ – das Thema Anwaltsvergütung ist das Brot- und Butter-Thema für jeden Rechtsanwalt. In „Anwaltliche Vergütung in Erbsachen“ werden die außergerichtlichen und gerichtlichen Vergütungsmöglichkeiten dargestellt. Die Autoren setzen sich ausführlich mit allen Formen der Vergütung im erbrechtlichen Kontext auseinander. Ob RVG, Stundensatzvereinbarung, Pauschalhonorar oder Erfolgshonorar – hier findet man die Antworten auf die vergütungsrechtlichen Fragen. Das Buch beschränkt sich aber nicht nur auf diese Fragen. In einem abschließenden Kapitel wird auch die erfolgreiche Kommunikation abgehandelt und Tipps bei der Gesprächsführung oder Verhandlungsführung gegeben. Im Anhang sind Geschäftswerte oder Beispiele für Verfahrensgebühren angehängt. Der Kaufpreis von 49 € dürfte sich schnell amortisiert haben.

Förster, Lutz (Herausgeber): Anwaltliche Vergütung in Erbsachen, 2. Auflage 2021, 250 Seiten, ISBN: 978-3-95661-117-9, 49,- €