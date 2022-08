Kommt Rente, kommt Ente…

Ludwig Deist

Unter den mittlerweile 13 Büchern des Sozialgesetzbuches, von denen bekanntlich das 13. kurioserweise die Nummer 14 trägt, ist das sechste gewissermaßen das SGB fürs lange Ende, konkret: Es regelt die gesetzliche Rentenversicherung (und dazu noch den Versorgungsausgleich, aber das ist eh nur für Geschiedene relevant,,,). Wer also hier im Gestrüpp der Rentenrechts-Paragraphen noch den Überblick behalten will, ist gut beraten, sich einem einschlägigen Gesetzeskommentar anzuvertrauen – bzw. einem Experten, der über einen solchen und zudem über die entsprechende fachliche Expertise verfügt, versteht sich.

Zwei aktuelle Kommentierungen zum SGB VI sind bislang am Markt verfügbar gewesen: der orangene Platzhirsch Kreikebohm von Beck (in 6. Auflage für 179 Euro) sowie der Lehr- und Praxiskommentar von Reinhardt/Silber aus dem Hause Nomos (in 5. Auflage 168 Euro). Nun ist mit dem Koppenfels-Spies/Wenner aus dem Luchterhand Verlag ein dritter hinzugekommen, genauer gesagt: Seiner Erstauflage von 2013 ist nun nach fast einem Jahrzehnt und mit neuer Co-Herausgeberin (Katharina von Koppenfeld-Spies tritt an die Stelle des ausgeschiedenen Eberhard Eichenhofer) endlich die 2. Auflage gefolgt. Das neue Herausgeber-Tandem dürfte in Fachkreisen bereits hinlänglich bekannt sein durch seine Kommentierung des nicht nur numerisch benachbarten SGB V, in welchem es um die gesetzliche Krankenversicherung geht. Und nicht nur durch den im Vergleich zu den erwähnten Konkurrenzprodukten noch vergleichsweise moderaten Anschaffungspreis von 139 Euro kann diese Comeback-Story überzeugen.

Die in der 2. Auflage hinzugekommenen erfahrenen Praktiker aus den Rentenversicherungen und der Wissenschaft kommentieren die Vorschriften des aktuellen Rentenrechts präzise und systematisch aufbereitet. Das bewährte Konzept schnelle, knappe und relevante Informationen über die wesentlichen Aussagen der einzelnen Bestimmungen, erleichtert es dem Nutzer jeweils, den Bedeutungsgehalt rasch zu erfassen. Die Normen des SGB VI werden auf der Basis von Rechtsprechung und Literatur verdichtet, praxistauglich erläutert und auf aktuellem Stand gehalten.

Neu in der 2. Auflage sind insbesondere das 5. bis 7. SGBIVuaÄndG, das Grundrentengesetz (GrundRentG), das Gesetz Digitale Rentenübersicht (RentÜGEG), das Gesetz zur Änderung des Versorgungsausgleichsrechts (VersAusglRÄndG), das RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz (RVLSG), das Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz (RÜAbschlG), das Flexirentengesetz (FlexReG), das EM-Leistungsverbesserungsgesetz (EMLeVeG), alle Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnungen der letzten Jahre, das Sozialschutz-Paket, das Zweite Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU (2. DSAnpUG-EU) sowie das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts (SozERG).

So liefert der Koppenfels-Spies/Wenner in seiner Zweitauflage eine an den Bedürfnissen der Praxis orientierte Kommentierung für alle Beteiligten der sozialbehördlichen und anwaltlichen Praxis.

