Die Immanenz des Testaments

Das Handbuch Testamentsvollstreckung von Mayer/Bonefeld/Tanck in 5. Auflage

Rainer Stumpf

Man kennt es aus Filmen: Die Testamentseröffnung ist stets ein feierlicher Moment. Alle Beteiligten sind gespannt und nervös. Aber dann gibt es Unklarheiten, wie der Inhalt zu verstehen ist. Spätestens hier kommt der Testamentsvollstrecker ins Spiel. Seine Aufgabe ist es, die Durchsetzung des letzten Willens des Erblassers zu gewährleisten. Nach § 2216 BGB hat der Testamentsvollstrecker nicht nur das Recht, sondern gegenüber den Erben und Vermächtnisnehmern auch die Pflicht, den Nachlass zu verwalten. Die Verwaltung umfasst alle Maßnahmen, die zur Sicherung, Erhaltung, Mehrung und Nutzung des verwalteten Erbes erforderlich sind.

Zwar muss der Testamentsvollstrecker nicht zwingend ein Jurist sein. Nicht selten bestimmt der Erblasser sogar einfach nur ein Familienmitglied zur Ausübung dieses Amtes. Doch zumindest ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad ist es vorteilhaft, einen Rechtsanwalt oder Steuerberater mit der Testamentsvollstreckung zu beauftragen. Vielfach ist aber auch der versierteste Testamentsvollstrecker verloren ohne ein einschlägiges Handbuch, das ihm bei seiner Amtsausübung auf die Sprünge hilft. Als Standardwerk zur Testamentsvollstreckung gilt seit nunmehr über 20 Jahren das Mayer/Bonefeld/Tanck-Handbuch aus dem Nomos-Verlag, das in diesem Jahr bereits in 5. Auflage erschienen ist. Es steht für die umfassendste Vermittlung des für die komplexe Praxis des Testamentsvollstreckers notwendigen Wissens. Unter Berücksichtigung von typischen Alltagssituationen, in denen sich der Testamentsvollstrecker immer wieder befindet, liefert das Werk dabei verlässlich das für den Berater fachspezifische Know-how – ergänzt um zahlreiche Checklisten, Adressen und über 650 Musterformulierungen, auf welche auch Online zugegriffen werden kann.

Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Aktualisierungen und Erweiterungen, vor allem in den Bereichen Vergütung und der Erbauseinandersetzung. Hinzugekommen sind für die Praxis des Testamentsvollstreckers wertvolle Exceltabellen (z.B. einfache Übersichten für Ein- und Auszahlungen sowie für laufende Buchungen), die die tägliche Arbeit erleichtern.

Neu aufgenommen und teils umfangreich behandelt wurden so relevante Themen, wie: die Anordnung der Testamentsvollstreckung, die Testamentsvollstreckung im internationalen Bereich, die Bank oder Sparkasse als Testamentsvollstrecker sowie die Testamentsvollstreckung und das Stiftungsrecht, Digitaler Nachlass nebst Online Zahlungsdiensten sowie Waffen im Nachlass.

Auf 979 Seiten bleibt – soweit ersichtlich – kaum ein relevanter Aspekt des Tätigkeitsspektrums eines Testamentsvollstreckers ausgespart. Das insgesamt neunköpfige Autorenteam um Rechtsanwalt Dr. Michael Bonefeld, Fachanwalt für Erb- und Familienrecht in München, und Rechtsanwalt Dr. Manuel Tanck, Fachanwalt für Erbrecht in Mannheim, hat auch diesmal wieder ganze Arbeit geleistet.

Mayer/Bonefeld/Tanck (Hrsg.)

Testamentsvollstreckung (Handbuch inkl. Online-Nutzung)

Nomos Verlag, 5. Auflage 2022

979 Seiten; 118 Euro

ISBN 978-3-8487-8369-4