Von Abklärung bis Zweckbetrieb

Das „Fachlexikon der Sozialen Arbeit“ in 9. Auflage

Florian Wörtz

Auf strammen 1.100 Seiten präsentiert sich das Fachlexikon der Sozialen Arbeit in der nunmehr 9. Auflage. Von A wie Abklärung der beruflichen Eignung und Arbeitserprobung bis Z wie Zweckbetrieb enthält das Fachlexikon rund 1.500 Stichwörter mit rechtlicher Relevanz und Bezug zur Sozialen Arbeit. Diese werden von insgesamt 664 Autorinnen und Autoren bearbeitet, die jeweils eine große Expertise auf dem jeweiligen Gebiet mitbringen. Mit dem Fachlexikon lassen sich sowohl Begriffe zur ersten Orientierung und Erwerb von Grundlagenwissen nachschlagen als auch eine vertiefte Recherche betreiben. Es ist daher ein wichtiger praktischer Begleiter für alle Menschen, die in der Sozialen Arbeit beruflich tätig sind. Es bietet damit eine Grundlage, die eine Internetrecherche in dieser Form nicht bieten kann.

Fazit: Für alle Praktiker der Sozialen Arbeit ist dieses Werk eine sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Bibliothek und sei daher unbedingt zum Kauf empfohlen.

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Herausgeber): Fachlexikon der Sozialen Arbeit, Nomos-Verlag, 9. Auflage 2022, ISBN: 978-3-8487-7131-8, 49,- €