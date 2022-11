Neue Berufe im Gesundheitssektor ab 2023

Gerhard Igl bereitet das neue MTBG und die neue MTAPrV systematisch auf und kommentiert sie nur sporadisch

Rainer Stumpf

Preisfrage: Was ist und was macht ein medizinischer Technologe? Antwort: Ungefähr das, was bisher ein medizinischer Assistent gewesen ist und gemacht hat – und dann noch etwas mehr. Das Gesetz über die Berufe in der medizinischen Technologie (MT-Berufe-Gesetz – MTBG) und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Medizinische Technologinnen und Medizinische Technologen (MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – MTAPrV) treten am 1. Januar 2023 in Kraft. Das bisherige Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTA-Gesetz – MTAG) und die dazugehörige Ausbildungs- und Prüfungsverordnung treten am 31. Dezember 2022 außer Kraft. Ab dem kommenden Jahr wird es also als neue Berufsbezeichnungen den „Medizinischen Technologen für Laboratoriumsanalytik“, den „Medizinischen Technologen für Radiologie“, den „Medizinischen Technologen für Funktionsdiagnostik“ und den „Medizinischen Technologen für Veterinärmedizin“ geben – natürlich jeweils auch in der weiblichen Form, versteht sich. Mit den Neuregelungen fallen die veralteten Berufsbezeichnungen als Assistenzberufe zugunsten der Bezeichnung als Technologieberufe weg. Weiter ändert sich Folgendes: Die Ausbildungen werden kompetenzorientiert gestaltet. Die Zahlung einer Ausbildungsvergütung wird gesetzlich vorgeschrieben. Die schon bisher den vier Berufen eingeräumten vorbehaltenen Tätigkeiten bleiben erhalten. Die Möglichkeit einer hochschulischen Qualifikation ist nicht vorgesehen.

Der von Prof. Dr. Gerhard Igl, dem Doyen des Gesundheitsrechts aus Kiel, herausgebrachte Band versteht sich – wie es im Vorwort heißt – weniger als Gesetzeskommentar (denn er kommentiert das MTBG und die MTAPrV lediglich punktuell), sondern vielmehr als deren „systematische Aufbereitung“. Eine Kommentierung, so Igl, sei nämlich nur dort erforderlich gewesen, wo sich der Gesetzeswortlaut nicht von selbst verstehe, aber das sei hier nur selten der Fall gewesen. Kann es ein schöneres Kompliment für unseren Gesetzgeber geben, als eine solche Feststellung aus so berufenem Munde?

Das vorliegende Werk enthält neben dem Abdruck des Gesetzes und der Verordnung allerdings auch noch die Gesetzes- und Verordnungsbegründungen zu den jeweiligen Vorschriften, und diese erklären dann doch eine ganze Menge. Die wichtigsten Regelungen werden ausführlich erläutert. Der Autor bietet damit eine zuverlässige Handreichung zum Verständnis der neuen Vorschriften des MTBG und der MTAPrV.

Gerhard Igl

MT-Berufe-Gesetz (MTBG) / MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (MTAPrV)

Gesetzes- und Verordnungsbegründungen – Erläuterungen

medhochzwei 2022

407 Seiten; 79,00 Euro

ISBN 978-3-86216-907-8