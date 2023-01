Bibel der Vollstreckungsrechtler

Der Baur/Stürner/Bruns in 14. Auflage

Cornelia Knappe

Ein klassisches etabliertes Großlehrbuch hat man immer dann vor sich, wenn jede Juristin und jeder Jurist nur den Namen des Verfassers zu hören braucht und sofort weiß, welches Werk damit gemeint ist. „Der Medicus“ steht natürlich für die nach Anspruchsgrundlagen sortierte Gesamtdarstellung zum Bürgerlichen Recht, „der Karsten Schmidt“ für ein ähnlich groß angelegtes Werk im Gesellschaftsrecht – und „der Baur/Stürner“ ist Juristinnen und Juristen schon seit Generationen als das renommierteste Lehr- und Handbuch (oder wenn man so will auch Arbeitsbuch) zum Zwangsvollstreckungsrecht bekannt. Schon wer sich im Studium im Rahmen seiner Wahlfachgruppe in entlegene Rechtsgebiete wie das eigentlich erst fürs Zweite Staatsexamen so richtig relevante Vollstreckungsrecht begibt, kommt an solchen Großlehrbüchern nicht vorbei – und ist dann aber auch mit dem „Baur/Stürner/Bruns“, wie er mit vollem Namen heißt, bestens bedient. Nach dem bewährten Konzept einer wissenschaftlichen Gesamtdarstellung wendet sich das beinahe 1000 Seiten starke Werk (fast 100 Seiten dicker als die Vorauflage!) neben den besagten strebsamen Studenten gleichermaßen auch an deren Professoren und Lehrstuhlkräfte, ebenso wie an Referendarinnen und Referendare, Richter und Rechtsanwälte sowie – nicht zu vergessen als Praktiker an vorderster Front – an Rechtspfleger und Gerichtsvollzieher.

Die neu bearbeitete 14. Auflage bringt das Lehr- und Handbuch auf den aktuellen Stand von Gesetzgebung, Wissenschaft und Praxis. Eingearbeitet ist neben dem Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung 2009 und Änderungen der Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher auch das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz 2020. Hinzu kommen zahlreiche Neuerungen im europäischen Zwangsvollstreckungsrecht: die Reformen der Europäischen Zustellungsverordnung 2007, der Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung 2015 und der Europäischen Eheverordnung 2019 sowie die Neueinführung der Europäischen Mahnverfahrensverordnung 2006, des Europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen 2007 und der Europäischen Kontenpfändungsverordnung 2014.

Fazit: Die Hausarbeit in der Wahlfachgruppe Zivilrechtspflege kann kommen.

Baur/Stürner/Bruns

Zwangsvollstreckungsrecht (Lehr- und Handbuch)

C.F. Müller Verlag, 14. Auflage 2022

945 Seiten; 145,00 Euro

ISBN 978-3-8114-5532