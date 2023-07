Hineinvollstreckt in Haus und Grund!

Das Stöber-ZVG-Handbuch in 10. Auflage

Ludwig Deist

Am Ende einer langen Niedrigzinsphase ist es wohl eine ganz natürliche Entwicklung, dass sich der eine oder andere Marktteilnehmer übernommen hat. Spätestens, wenn die Kreditlinien verlängert werden müssen und sich die Finanzierungskosten dann mitunter verdreifacht haben, ist sozusagen Schicht im Schacht. Und sodann kommen – den krummschnäbligen, am Himmel über ihrer Beute kreisenden Geiern gleich – die Gläubiger um die Ecke und betreiben die Zwangsvollstreckung ins Immobiliarvermögen, die sie sich zur Absicherung ihrer Forderungen vorbehalten haben. Es könnte auch alles noch ein wenig dauern, denn die Wirkungen besagter Vorgänge stellen sich für gewöhnlich erst mit zeitlicher Verzögerung ein, doch früher oder später dürfte die Zahl der Zwangsvollstreckungen ins unbewegliche Vermögen signifikant ansteigen, um nicht zu sagen: fulminant in die Höhe schnellen.

Nun schlägt die Stunde auch der einschlägigen Anleitungsbücher für die Praxis. Neben dem – vor kurzem ebenfalls an dieser Stelle besprochenen – Stöber-ZVG-Kommentar ist hier vor allem das soeben in 10. Auflage erschienene Stöber-ZVG-Handbuch zu nennen, das sich schwerpunktmäßig mit der Immobiliarvollstreckung befasst und vom selben Autorenteam wie der Stöber-ZVG-Kommentar verfasst wurde. Das Handbuch hilft, Probleme im Immobilienvollstreckungsrecht zu lösen, veranschaulicht die schwierige Thematik durch zahlreiche Muster, Berechnungsbeispiele und grafische Darstellungen und ist insofern die ideale Ergänzung zum Stöber ZVG Kommentar.

Die Neuauflage enthält sämtliche seit der letzten Auflage relevante Rechtsprechung sowie die gesamte wesentliche Literatur. Berücksichtigt werden alle wichtigen Gesetzesänderungen; darunter u.a. WEMoG, Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs, Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 sowie die ab 1.1.2024 geltenden Änderungen durch das MoPeG. Thematische Schwerpunkte in dieser Publikation sind z.B. die Zwangssicherungshypothek als Maßnahme der Immobiliarvollstreckung, die systematische Behandlung der Forderungszwangsversteigerung, Zwangsverwaltung und Teilungsversteigerung sowie das Kostenrecht der Immobiliarvollstreckung.

Fazit: Mit dem Stöber-ZVG-Handbuch sind Rechtspfleger, Richter und Anwälte, aber auch Kreditinstitute, Versicherungen und Vollstreckungsbehörden bestens ausgestattet.

Stöber

ZVG-Handbuch: Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen

547 Seiten; 99,00 Euro

Verlag C.H. Beck, 10. Auflage 2023

ISBN: 978-3-406-77238-2