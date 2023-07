So kriegt man seinen letzten Willen

Das Handbuch “Die Testamentsvollstreckung” von Zimmermann in 6. Auflage

Cornelia Knappe

Gar nicht so einfach ist mitunter die Abwicklung von Erbfällen in der sogenannten gewillkürten Erbfolge. Oft braucht es jemanden, der den letzten Willen des Erblassers, so wie er im Testament geschrieben steht, dann auch organisatorisch, logistisch und technisch auf professionelle Weise umzusetzen im Stande ist. Nicht selten empfiehlt es sich für den Erblasser sogar, eine solche Person vorausschauend bereits selbst zu bestimmen, damit dann auch wirklich nichts mehr schiefgeht, wenn man unter der Erde ist. Dabei kann der Vorgang der Testamentsvollstreckung auf eine lange Tradition zurückblicken: Schon Goethe, Schopenhauer und Kant haben Testamentsvollstreckung angeordnet – und das schon lange Jahre vor Inkrafttreten des BGB! Kurz gesagt, sobald die Vorgänge komplexer werden und erst recht mit steigender Anzahl der Beteiligten ist die Testamentsvollstreckung ein probates Mittel, um die Dinge nach dem Ableben des Betreffenden vernünftig und im Sinne des Erblassers zu regeln. Wie man sich dies konkret vorzustellen hat, darüber gibt ein just darauf spezialisiertes Handbuch erschöpfend Auskunft, das nunmehr bereits in 6. Auflage erschienen ist. Wie stark das Bedürfnis nach aktueller Anleitung in diesen Fragen zuletzt gewachsen ist, zeigt der Umstand, dass “Die Testamentsvollstreckung”, verfasst von der Regensburger Erbrechtskoryphäe Prof. Walter Zimmermann, fortwährend Neuauflagen in immer kürzeren Intervallen erlebt. Vergingen zwischen der 4. Auflage 2014 und der 5. Auflage 2020 noch sechs Jahre, ist nun bereits nach drei Jahren die nächste Neuauflage am Start.

Neu in der 6. Auflage sind u.a. die Ausführungen zum “superbefreiten Testamentsvollstrecker”, über das Konkurrenzverhältnis zum Bevollmächtigten (Vorsorgevollmacht) und die Änderungen durch das seit 2023 reformierte Betreuungsrecht. Weitere Schwerpunkte sind z.B. die eminent nützlichen Passagen zu den Vor- und Nachteilen der Testamentsvollstreckung, zur Stellung und den Aufgaben des Testamentsvollstreckers sowie zu dessen Haftung. Kurzum, dieses Buch stellt die Aufgaben des Testamentsvollstreckers umfassend dar und erklärt auch noch das ganze Drumherum. Für einschlägig spezialisierte Anwälte, Notare und Richter, aber auch für diejenigen, die sich selbst einmal als Testamentsvollstrecker betätigen möchten.

Walter Zimmermann

Die Testamentsvollstreckung. Handbuch für die gerichtliche, anwaltliche und notarielle Praxis

Erich Schmidt Verlag, 6. Auflage 2023

570 Seiten; 98,00 Euro

ISBN: 978-3-503-21214-9