Marx bleibt Marx

Das Handbuch “Aufenthalts-, Asyl- und Flüchtlingsrecht” von Reinhard Marx in 8. Auflage

Rüdiger Rath

Auf Reinhard Marx ist Verlass. Gemeint ist hier aber nicht der Kardinal, der diesen Namen trägt. Der ist natürlich auch ein guter und ehrenwerter Mann, der sogar freiwillig aufs Bundesverdienstkreuz verzichtet hat, nur weil er nicht völlig ausschließen kann, ob er nicht doch irgendwelchen Dreck am Stecken hat wegen des Kindesmissbrauchs in der Katholischen Kirche. Nein, hier soll vom anderen Reinhard Marx die Rede sein, vom Juristen und Ausländerrechts-Experten, dessen Handbuch “Aufenthalts-, Asyl- und Flüchtlingsrecht” soeben in 8. Auflage erschienen ist und vom Verlag völlig zurecht als “Standardwerk zum Migrationsrecht” angepriesen wird.

Und was soll man sagen? Marx hat mal wieder “geliefert”. Wer in seiner beruflichen Praxis oder in anderem Zusammenhang mit Fragen des Ausländerrechts und vor allem mit Rechtsfragen rund Flüchtlinge zu tun hat, wird sehr wahrscheinlich als erstes “zum Marx” greifen. Das Werk richtet sich zwar durchaus an Juristen, aber keineswegs ausschließlich. Sein Anspruch ist es stets, dass auch z.B. juristisch weniger versierte Mitarbeiter in der Migrationsberatung aus ihm schlau werden. Und dafür sorgen nicht zuletzt die sehr nützlichen praktische Empfehlungen zu Beginn eines jeden Abschnitts. Es lässt sich ohne Übertreibung sagen, dass mutmaßlich alle in Betracht kommenden Rechtsprobleme in diesen Bereichen präzise und erschöpfend behandelt werden, selbst manche richterlich noch nicht geklärten Fragen. Besonders gilt dies für die Problemfelder der humanitären Zuwanderung, des Flüchtlingsrechts und der Arbeitsmigration.

Neu in der 8. Auflage, die man – nach den jüngsten gesetzlichen Veränderungen – mit Fug und Recht eine Reformauflage nennen kann, sind u.a. die Berücksichtigung des ersten Migrationspakets (Chancen-Aufenthaltsrecht) und sogar bereits der angedachten Neuregelungen im Arbeitsmigrationsrecht (Punkte-System), Ferner ist das Handbuch auf dem aktuellen Stand der europäischen Rechtsprechung und gibt Argumentationshilfe bei der Verletzung des Verbots des Refoulement und der unionsrechtlichen Verpflichtung auf Zulassung zum Asylverfahren zwecks Abwehr von Flüchtlingen. Wegen der großen praktischen Bedeutung wurden schließlich auch die Themen Klageerhebung und Eilrechtsschutz (mit Mustern), Beweisantrag und Gehörsrüge im Asylverfahren weiter ausgebaut.

Fazit: Auch das neue Marx-Handbuch erweist sich als zuverlässige Arbeitshilfe.

Reinhard Marx

Aufenthalts-, Asyl- und Flüchtlingsrecht. Handbuch

8. Auflage, Nomos Verlag 2023

1357 Seiten; 129,00 Euro

ISBN: 978-3-8487-7448-7