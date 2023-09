Gespickt mit Hinweisen

Das Münchner Prozessformularbuch Erbrecht in 5. Auflage

Friederike Mattes

Band 4 des Münchner Prozessfomularhandbuchs bietet inhaltlich weit mehr als das Handwerkszeug für einen erfolgreichen Erbrechtsprozess. Bereits zu Beginn eines Erbrechtsmandats kann alles Wesentliche mit diesem Handbuch abgedeckt werden: die Abklärung aller Rahmendaten anhand des Mandatsaufnahmebogens und notwendige Vereinbarungen mit dem Mandanten. Sogar erste Schreiben an die Beteiligten, die Rechtschutzversicherung, Behörden, Banken und andere Beteiligte sind verfügbar. Der beratende Anwalt hat damit das sichere Rüstzeug, um von Anfang an alles Wesentliche eines Falles zu berücksichtigen und sämtlichen denkbaren Risiken einer fehlerhaften Beratung oder Vertretung vorzubeugen.

Sodann werden alle nur vorstellbaren gerichtlichen Wege beschritten: Durchsetzung der Ansprüche von Erben, Vermächtnisnehmern und Pflichtteilsberechtigten in streitigen Verfahren, solchen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (Erbschein) und in der Teilungsversteigerung. Der Testamentsvollstreckung ist ein eigenes Kapitel gewidmet ebenso wie der Zwangsvollstreckung in Erbsachen. Zum Schluss befasst sich das Handbuch mit allen Aspekten des speziellen Landwirtschaftsrechts: Der Hoferbe kommt in der Praxis gar nicht so selten vor, wie man meinen möchte.

Die Gliederung ist übersichtlich nach chronologischem Auftreten der Fragestellungen und nach Art der Beteiligung am Nachlass verfasst. Die Arbeit mit der Gliederung ist daher einfacher, als der Weg über das Stichwortverzeichnis, in dem man sich ob der Fülle auch leicht verlieren kann.

In bekannter Manier Beck´scher Formularbücher sind die einzelnen Formulare mit umfangreichen inhaltlichen Hinweisen gespickt: Zuständigkeitsfragen, formale Anforderungen und Kostenhinweise fehlen ebenso wenig wie viele ausführliche inhaltliche Hinweise zu konkreten Sachverhaltskonstellationen. So erhält der Leser und Nutzer des Buches auch ergänzende Hinweise zu prozesstaktischen Alternativen einzelner Maßnahmen. Stellenweise erfolgen deutliche Hinweise auf rechtliche Problemstellungen und Haftungsrisiken für den Berater.

Insgesamt handelt es sich bei diesem Prozessformularbuch nicht nur um eine „banale“ Formularsammlung, sondern um eine ausführliche Zusammenstellung sämtlicher Themen der erbrechtlichen Vertretung, mit denen der Erbrechtsanwalt zu tun haben kann.

Klinger, Bernhard – Münchner Prozessformularbuch, Band 4: Erbrecht, 5. Auflage, C.H. Beck, München, 2021