Umfangreich und umfassend

Der dritte Band zur GmbH des Münchner Handbuchs des Gesellschaftsrechts in 6. Auflage

Friederike Mattes

Viele Wege führen nach Rom – und zur GmbH. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung bleibt in Deutschland für eingetragene Unternehmen unverändert die erste Wahl. Durch zahlreiche Neuregelungen des Gesetzgebers wurden für die in Deutschland fast 1,4 Mio. eingetragenen GmbHs besondere Gestaltungsspielräume eröffnet, die mit dem Erscheinen der 6. Auflage dieses umfangreichen Handbuchs umfassend dargestellt werden. Eingearbeitet sind insbesondere die neuen Regelungen zur Digitalisierung der GmbH-Gründung, allen voran die seit 01.08.2023 mögliche Online-Gründung und diejenigen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG) im Bereich der Restrukturierung.

Der Kreis der Bearbeiter und Herausgeber hat sich ebenso wie der gesetzliche Rahmen seit der letzten Auflage nicht unerheblich geändert: Die beiden Gründungsherausgeber sind ausgeschieden, die beiden neuen Herausgeber sind nicht minder renommiert.

Im Aufbau hält sich das Buch an die Vorauflagen mit der deutlichen Verbesserung dahingegend, dass die „besonderen Varianten der GmbH“ ein eigenes Kapitel erhalten habe, namentlich die UG, die Ein-Personen-GmbH, die GmbH in der GmbH & Co KG , die gGmbH und die GmbH-gebV. Der Abschnitt zur Überwindung von Pattsituationen bei Gemeinschaftsunternehmen scheint sich thematisch nicht ganz in diese Reihe einzufügen, tut dem aber inhaltlich keinen Abbruch. Diese Sonderformen werden erfreulich übersichtlich dargestellt und konkrete Einzelfragen abgehandelt. Im Übrigen folgt der Aufbau dem „Lebenszyklus“ der GmbH, beginnend mit der Geschichte, den Formen und der Bedeutung der GmbH. Die Wahl der Rechtsform und die Wege zur GmbH sind angemessen übersichtlich abgehandelt. Chronologisch geht es weiter mit allen einzelnen Schritten bis zum Abschluss des Gründungsvorgangs, alle weiteren rechtlich relevanten Themen werden abgehandelt, Haftungsfragen, steuerliche und konzernthematische Hintergründe.

Stellenweise enthält das Handbuch konkrete Umsetzungs- und Formulierungsbeispiele für die Praxis. Auch wenn nachvollziehbar ist, dass keine ausführlichen Formulierungen und Vorlagen zur Verfügung gestellt werden können (wozu hat man Formularbücher?), wären doch einige konkrete Umsetzungsformen und Beispiele, gerade bei komplexen Erläuterungen wünschenswert. Zudem sind die Formulierungshilfen nicht einheitlich als solche kursiv gekennzeichnet und hervorgehoben.

Die Erwartung des Lesers bei diesem Handbuch darf sich daher nicht auf praxistaugliche Anwendungshinweise erstrecken. Vielmehr erlaubt das Werk den verständlichen Einstieg und Überblick in konkrete Sachfragen, mit dem weitere Schritte vorbereitet werden können.

Wicke, Hartmut; Bachmann, Gregor (Hrsg.), Münchner Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 6., neubearbeitete Auflage, C.H. Beck, München, 2023