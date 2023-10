Der Kompakte

Der Koller/Kindler/Drüen-HGB-Kommentar in 10. Auflage

Ludwig Deist

Es gibt juristische Kommentierungen, die sehr ausführlich sind, und dann gibt es andere, die eher kurz und knackig alles auf den Punkt bringen. Als ein Musterbeispiel für die zweite Gruppe kann der Koller/Kindler/Drüen-HGB-Kommentar aus dem Hause C.H. Beck gelten, den man mit seinen nunmehr zehn Auflagen zwar noch nicht als Traditionskommentar bezeichnen, der aber mittlerweile doch längst als voll etabliert durchgehen kann. Der Koller/Kindler/Drüen hat nämlich seine Fans vor allem unter denjenigen, die sich nicht ständig mit dem Handelsrecht beschäftigen, aber von Zeit zu Zeit dann doch einen schnellen und kompakten Zugriff benötigen. Vertiefte Informationen auf engem Raum, knapp und präzise formuliert, dazu liegt er schön griffig in der Hand. Und der Anschaffungspreis liegt immerhin noch deutlich unter der gefühlten Schallmauer Dreistelligkeit. Was will man mehr?

Die aktuelle Neuauflage berücksichtigt u.a. die Änderungen durch das Finanzintegritätsstärkungsgesetz, das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie sowie das Gesetz zur Durchführung der EU-Verordnung über grenzüberschreitende Zuständigkeiten und grenzüberschreitende Beweissachen in Zivil- und Handelssachen.

Außerdem bietet die 10. Auflage einen Ausblick auf die Änderungen des HGB durch das Personengesellschaftsmodernisierungsgesetz. Kurzum, der Koller/Kindler/Drüen eignet sich bestens für alle mit dem Handelsrecht eher peripher Befassten.

Koller/Kindler/Drüen

Handelsgesetzbuch (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 10. Auflage 2023

1.210 Seiten; 75,00 Euro

ISBN: 978-3-406-79312-7